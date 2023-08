Altstadtgespräch in Hattingen: Tipps für die richtige Reha

Das Altgespräch findet am 30. August in der Vamed-Reha-Klinik in Hattingen-Holthausen statt.

Hattingen. Reha ist wichtig, sie wird immer bedeutender. Wie sehen aktuelle Konzepte aus, was ist neu? Beim Altstadtgespräch in Hattingen gibt es Antworten.

„Rehabilitation in Hattingen – Bewährtes und Neues“ – das ist das Thema beim ersten Altstadtgespräch nach der Sommerpause. Interessierte sind für Mittwoch, 30. August, in die Vamed-Reha-Klinik in Holthausen eingeladen.

„Medizinbälle prägten früher das Bild der Rehabilitation. Heute ist Rehabilitation technisch innovativ ausgestattet, bietet ein modernes Design und ist hochwirksam“, erklärt das Medizin-Netzwerk „Med in Hattingen“. Die zwei großen Anbieter der Rehabilitation – die ambulante Rehaklinik Ortho-Mobile und die stationäre Klinik in Holthausen – stellen bei der Veranstaltung im neu geschaffenen „Motorikpark“ aktuelle Konzepte vor.

Während im Ortho-Mobile vor allem orthopädisch betroffene Patienten mit besonderen beruflichen Problemlagen (MbOR) behandelt werden, liegt der Schwerpunkt der Reha-Klinik seit 30 Jahren in der stationären Rehabilitation neurologischer Patienten aller Altersgruppen vom Säugling bis zum hochbetagten Menschen.

In dem 650 Quadratmeter großen „Motorikpark“ der Vamed-Klinik sind beispielsweise hochmoderne Robotikgeräte zu sehen, an denen Patienten trainieren können, um nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder anderen neurologischen Erkrankungen zurück ins Leben zu finden.

Die leitende Ärztin des Ortho-Mobile, Dr. Ivanka Glavina, sowie der leitende Oberarzt Dr. Roland Sparing und Therapieleiter Michael Klein von der Vamed-Reha-Klinik präsentieren Konzepte und Visionen und stehen für Diskussionen zur Verfügung.

Das Altstadtgespräch findet am Mittwoch, 30. August, 18 Uhr in der Vamed-Reha-Klinik in Holthausen, Am Hagen 20, statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. WAZ-Lokalchef Ulrich Laibacher moderiert.

