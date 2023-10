Altstadtgespräch in Hattingen sorgt für Durchblick

Hattingen. Das nächste Altstadtgespräch in Hattingen steht an: Interessierte können sich am 18. Oktober rund ums Thema Augen und Gesundheit informieren.

Das Gesundheits-Netzwerk „Med in Hattingen“ lädt zum nächsten Altstadtgespräch ein: „Augen als Fenster zur Welt – und zur eigenen Gesundheit“ heißt der Vortrag am 18. Oktober in den Räumen von „MVZ RHR – Augenärzte am Hattinger Rathaus“.

Dr. Wilhelm Henning wird im Rahmen des Altstadtgesprächs vor Ort Informationen zur Woche des Sehens geben: Eine Untersuchung des Augenhintergrunds erlaube etwa den Blick auf die feinen Blutgefäße, die die Netzhaut des Auges versorgen, und das lässt Rückschlüsse auf den Zustand aller Blutgefäße im Körper zu. Oft erkennen Augenärzte Krankheiten deshalb schon bevor gravierende Schäden eingetreten sind und bevor die Patientin oder der Patient sich ihrer bewusst ist. Dann könne man gegebenenfalls noch durch eine Änderung des Lebensstils gegensteuern oder zumindest kann eine Behandlung schon im frühen Krankheitsstadium einsetzen, so die Info.

Die Moderation des Abends übernimmt WAZ-Redakteurin Sabine Kruse.

Das Altstadtgespräch in der Augenarztpraxis findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 18 Uhr statt. Es wird um Anmeldungen gebeten – online unter vhs.hattingen.de oder telefonisch unter 02324 204 3511, -3512 oder -3513.

