Altstadtgespräch Hattingen: Wo Blutegel und Eigenblut helfen

Ein medizinischer Blutegel. Wie und wem das lebendes „Arzneimittel“ helfen kann, erfahren Besucherinnen und Besucher des nächsten Altstadtgesprächs in Hattingen .

Hattingen. Um Eigenblut und Blutegel als therapeutische Methoden in der Medizin geht es beim nächsten Altstadtgespräch in Hattingen. Details.

Blut ist ein ganz besonderer Saft: Das erfahren die Besucherinnen und Besucher des nächsten Altstadtgesprächs in Hattingen am Mittwoch, 29. November, wenn es um Eigenblut und Blutegel als therapeutische Methoden geht.

Die moderne Medizin setzt heute auf die Eigenblut-Behandlung unter anderem in der Zahnmedizin und der plastischen Chirurgie, aber auch bei Erkrankungen, die die Muskulatur und das Skelett betreffen. Wie konkret das funktioniert, wird Dr. Andreas Kuhrau, Facharzt für Neurologie und spezielle Schmerztherapie in Hattingen, vorstellen. Er stellt zudem Konzepte vor, wie Patientinnen und Patienten die Therapie mit Eigenblut erfolgreich unterstützen können.

Blutegel werden zur Schmerzreduktion bei Arthrose eingesetzt

Ein lebendes „Arzneimittel“ sind unterdessen Blutegel, auch die Therapie mit diesen wird beim nächsten Altstadtgespräch thematisiert. Bereits seit Jahrhunderten werden Blutegel dabei bei diversen Erkrankungen und Symptomen zur Behandlung genutzt. Seit einigen Jahren werden sie nach Ausschöpfung aller konservativer Therapien auch bei Arthrose, Arthritis und Rückenschmerzen erfolgreich zur Schmerzreduktion eingesetzt.

Dr. Stefanie Eichner, Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Klinik für Naturheilkunde in Blankenstein, erläutert in ihrem Vortrag dabei die Einsatzgebiete, Wirkweisen und Kontraindikationen einer Therapie mit Blutegeln und wird auch auf die praktische Anwendung von Blutegeln bei Arthrose und chronischen Rückenschmerz eingehen.

Das Altstadtgespräch am Mittwoch beginnt um 18 Uhr in der Bahnhofstraße 18a. WAZ-Redakteurin Sabine Kruse moderiert. Um Voranmeldung – online unter vhs.hattingen.de oder telefonisch unter 02324-204-3511/-3512/-3513 – wird gebeten.

