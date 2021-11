Aktion in Hattingen: Gemeinsam stark gegen Häusliche Gewalt

Hattingen. Hattingen steht auf gegen Häusliche Gewalt: Eine Plakat-Aktion ist gerade gestartet und ein Stadtgespräch folgt noch in diesem Monat.

Hattingen macht aufmerksam auf die Frauenberatung: 15 Plakate hängen in der City und in Blankenstein – sie sollen auf Themen wie Häusliche Gewalt aufmerksam machen und betroffenen Frauen den Schritt erleichtern, Hilfe zu holen. Auch ein Sprechtag ist geplant.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Wir möchten mit den Plakaten Präsenz zeigen und vor allem auf Themen wie häusliche Gewalt hinweisen. Frauen, die Hilfe brauchen, müssen wissen, an wen sie sich wenden können. Schwere Wege können dadurch leichter gemacht und Hürden abgebaut werden“, erklärt die Hattinger Gleichstellungsbeauftragte Katrin Brüninghold.

Online-Befragung im EN-Kreis mit 1000 Teilnehmern

Ob Gewalt in der Partnerschaft, Fragen zur Trennung oder die Überlastung mit der aktuellen Lebenssituation – die Themenfelder sind groß, eine Plakat-Aktion für die Beratungsangebote der Frauenberatung und Stadtgespräche unter dem Motto „Gemeinsam stark gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt!“ sind dringend erforderlich. Dies geht auch aus den Ergebnissen einer Online-Befragung des „Rundes Tisches EN“ gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt hervor, an der rund 1000 Personen im EN-Kreis teilgenommen haben.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Ziel der Befragung war es herauszufinden, wie Bürgerinnen und Bürger die Situation im Ennepe-Ruhr-Kreis erleben und in welchem Umfang die Befragten über Gewalt im privaten Umfeld berichten, ob Anlaufstellen bekannt sind und in welchen Themenbereichen mehr Wissen gewünscht ist.

Anmeldungen fürs Stadtgespräch in Hattingen

Das Stadtgespräch in Hattingen findet am Montag, 22. November, 18 Uhr im Bürgerzentrum Holschentor (Talstraße 8 )statt. Interessierte können sich vorab bei Katrin Brüninghold per E-Mail unter k.brueninghold@hattingen.de oder telefonisch unter 204-3010 für die Veranstaltung anmelden. Für die Teilnahme gelten die Vorgaben der 3G-Regel.

Informationen zum Thema Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt sowie zu regionalen Beratungsangeboten - auch für Männer - gibt es im Internet auf der Seite www.gesine-intervention.de

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen