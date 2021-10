Mit einer neuen App will die Agentur für Arbeit auch ihren Kundinnen und Kunden in Hattingen zusätzlichen Service bieten. Die örtliche Geschäftsstelle schließt bekanntlich.

Arbeitsagentur Agentur für Arbeit startet neue App für Kunden in Hattingen

Hattingen. Mit der neuen App „BA-Mobil“ können Kunden der Agentur für Arbeit noch schneller Kontakt aufnehmen. Was sie den Menschen in Hattingen bietet.

Mit der neuen Kunden-App „BA-Mobil“ können Kunden der Bundesagentur für Arbeit (BA) noch schneller und rund um die Uhr Kontakt zu ihrer Agentur aufnehmen. Die neue App ist ein mobiler Begleiter, der aktuelle, persönlich wichtige Informationen und nützliche Funktionen auf dem Smartphone oder Tablet bereithält.

Mit dieser Erweiterung der elektronischen Service-Angebote wird der bereits im Vorjahr unter den Pandemiebedingungen eingeschlagene Weg der Express-Digitalisierung fortgesetzt.

Im Oktober erhalten Neukundinnen und Neukunden der BA einen speziellen Flyer zur App mit ihrem Bescheid über Arbeitslosengeld. Vom Mitteilungsservice bis zur Terminübersicht gibt es viele nützliche Funktionen auf einen Blick.

Für die Anmeldung in der App werden die gleichen Zugangsdaten genutzt, wie für die Anmeldung im Online-Portal der BA. Analog zum Online-Portal steht auch ein Leistungs- und Vermittlungspostfach zur Verfügung. Auf direktem Weg können die Berater angeschrieben werden.

Vielleicht erspart der Blick in die App dem einen oder anderen Hattinger Arbeitssuchenden die Fahrt nach Schwelm. Denn die Agentur für Arbeit schließt ihre Geschäftsstelle im Henrichspark in Hattingen. Zuständig ist jetzt die Geschäftsstelle in Schwelm.

