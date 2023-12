Ärztliche Bereitschaft für Weihnachten, Silvester & Neujahr

Im Bereitschaftsdienst stehen Ärzte an den Feiertagen auch für Hattinger parat.

Hattingen/ Sprockhövel. Wer in Hattingen und Sprockhövel an den Feiertagen einen Arzt braucht, für den stehen Bereitschaftspraxen parat. Wohin man sich wann wenden kann:

Es stehen Wochenende und Feiertage bevor und damit stellt sich mitten in einer Krankheitswelle wieder die Frage der medizinischen Versorgung. Die wird über den ambulanten Bereitschaftsdienst gesichert. Zu den regulären Praxisschließzeiten kommt nun noch, dass Tausende Ärzte bundesweit aus Protest gegen die Gesundheitspolitik angekündigt haben, ihre Praxen auch nach Weihnachten geschlossen zu halten.

Über die Feiertage stehen niedergelassene Ärzte im Bereitschaftsdienst parat. Wer an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen oder an Silvester und Neujahr akute gesundheitliche Beschwerden hat, kann den ambulanten Bereitschaftsdienst kontaktieren.

Der steht allen zur Verfügung, bei denen akute Beschwerden auftreten, deren Behandlung nicht bis zur regulären Öffnung der Arztpraxen warten kann. Typische Fälle für den Bereitschaftsdienst sind: Erkältungskrankheiten, grippale Infekte mit Fieber und Schmerzen, Infektionen von Hals, Nase, Ohren, Magen-Darm-Infekte mit Brechdurchfall, akute Bauchschmerzen, Migräne oder Hexenschuss.

Kostenlose Service-Nummer

Weitere Informationen, Adressen und Öffnungszeiten der Notdienstpraxen in Westfalen-Lippe gibt es unter www.kvwl.de/notfalldienst oder über die kostenlose Patientenservice-Nummer 116 117, die an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar ist. Unter dieser Rufnummer können Patienten auch um einen Hausbesuch bitten, wenn sie den Weg in eine Bereitschaftsdienstpraxis nicht auf sich nehmen können.

Wer sich unsicher ist, ob er oder sie mit den Beschwerden eine Bereitschaftsdienst-Praxis oder die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen sollte, ruft ebenfalls bei der 116117 an. Dort bekommt er eine fachliche Einschätzung, was nun zu tun ist. Dadurch soll eine Überlastung der Notaufnahmen vermieden werden.

Wichtig: Wer sich in einer akuten, möglicherweise lebensbedrohlichen Notfallsituation befindet oder eine Person bemerkt, auf die dies zutrifft, wendet sich direkt an die Rettungsleitstelle unter der Notruf-Nummer 112. Auch wenn man sich nicht sicher ist, ob der Zustand lebensbedrohlich ist oder es noch werden könnte, sollte man die 112 anrufen.

Vertretungsregelungen zwischen den Jahren beachten

In Westfalen-Lippe werden unabhängig von möglichen Protesten zwischen den Jahren (27. bis 29. Dezember 2023) einige Arztpraxen urlaubsbedingt geschlossen bleiben. Patienten sollten frühzeitig auf entsprechende Aushänge, Angaben auf Anrufbeantwortern oder den Internetseiten der Praxen achten.

