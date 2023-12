Ämter schließen: Wie die Zulassung trotzdem klappt

Hattingen Die Kreisverwaltung bleibt zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen. Doch es gibt Notfall-Ansprechpartner und Online-Services.

Nach Weihnachten und vor Silvester bleiben alle Dienststellen der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises, der zuständig ist für Hattingen, für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Dennoch ist mancher Service möglich.

Ansprechpartner für Notfälle gibt‘s in den Regionalstellen des Jobcenters EN in Hattingen, Witten sowie für den Südkreis je von 10 bis 12 Uhr. Aushänge vor Ort informieren über die Details.

Trotz Ämterschließung gibt‘s manchen Service für Menschen aus Hattingen

Online möglich ist das An-, Um- und Abmelden von Fahrzeugen am heimischen Rechner mittels eines so genannten „BundID-Kontos“. Mit einem per Internet zugelassenen Fahrzeug kann man mit ungestempeltem Kennzeichen losfahren: einfach den Zulassungsnachweis ausdrucken und sichtbar ins Fahrzeug legen. Informationen gibt es unter dem Stichwort „Internetbasierte Fahrzeugzulassung“ unter www.enkreis.de.

Wie alle Jahre wieder gelten für ausgewählte Bereiche wie das Gesundheitsamt, der amtsärztliche Dienst, das Umweltamt und das Veterinäramt Bereitschaftsdienste. Ihre Erreichbarkeit ist über die Leitstelle sichergestellt.

Abfallumladeanlagen sind zwischen den Feiertagen geöffnet

Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, ist eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt zudem per E-Mail an infektionsschutz@en-kreis.de möglich.

Letzter Termin für die Abgabe von Proben zur Trichinenschau vor Weihnachten ist Mittwoch, 20. Dezember. Nach Weihnachten ist dies am Mittwoch, 27. Dezember, von 8 bis 10 Uhr in den Räumen des Veterinäramtes im Schwelmer Kreishaus möglich. Erste Abgabe in 2024 am Dienstag, 2. Januar. Die Abfallumladeanlagen in Gevelsberg an der Hundeicker Straße 24-26 und in Witten, Bebbelsdorf 73, sind in der Woche nach Weihnachten für private Anlieferer zu den üblichen Zeiten geöffnet.

