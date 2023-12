Abfall-Info Hattingen wird nicht verteilt – alles per App

Hattingen. Nein, die Abfall-Info wird in Hattingen nicht mehr an die Haushalte verteilt. Doch es gibt vor allem digitale Alternativen – der Überblick:

Wer in diesen Tagen die Abfall-Info fürs Jahr 2024 in seinem Briefkasten erwartet, wird enttäuscht: Die Stadt verteilt sie nicht mehr an die Haushalte, sondern legt diese an öffentlichen Stellen aus. Leichter und ohne Papier geht’s mit der App.

In der Hattinger Abfall-App und dem individuellen Online-Abfall-Kalender werden „die Abfuhrtermine ab dem 1. Januar zu finden sein“, erklärt Abfallberaterin Cornelia Padtberg. Aber auch ein Kalender samt Info als PDF-Dokument steht Interessierten online unter www.hattingen.de/abfallentsorgung zur Verfügung.

Wer auf die Abfall-Info in Papierform nicht verzichten möchte: Ab sofort liegen Exemplare an öffentlichen Stellen wie dem Rathaus, dem Bürgerbüro, der Stadtbibliothek oder dem Stadtmuseum in Blankenstein aus. Eine genaue Übersicht gibt es unter www.hattingen.de/abfallentsorgung

Nutzerinnen und Nutzer können sich über die App auch zum nächsten Altglas oder Altpapier-Container hin navigieren lassen oder sich über das Abfall-ABC über die richtige Müllentsorgung informieren. Ebenfalls enthält die App Informationen zum Umweltbrummi, zur nächsten Biotonnen-Reinigung oder zur Tannenbaum-Abholung.

Die App ist im Apple App Store oder Google Play Store verfügbar.

