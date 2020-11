94-jährige Sprockhövelerin stirbt an Corona

Sprockhövel. Eine 94-jährige Bewohnerin des Altenheims Haus am Quell ist an Corona gestorben. Sie ist das dritte Todesopfer aus Sprockhövel.

Auch wenn der Inzidenzwert in Sprockhövel zuletzt auf 83,19 gesunken ist (Stand: Mittwoch, 4. November, 9.35 Uhr), so bleibt die Infizierung mit dem Corona-Virus weiterhin lebensgefährlich: Eine Bewohnerin (94) des Hauses am Quell in Haßlinghausen starb an oder mit dem Virus.

36 Sprockhöveler an Covid 19 erkrankt

Sprockhövel und der Ennepe-Ruhr-Kreis gelten weiterhin als Risikogebiete, obwohl auch der Kreis einen Rückgang beim Inzidenzwert von 149,02 (Dienstag) auf 141,0 (Mittwoch) verzeichnet. In Sprockhövel sind aktuell 36 Personen an Covid 19 erkrankt, drei gestorben und insgesamt 82 wieder genesen.

Sieben Bürger des Kreises auf Intensivstation

Insgesamt gibt es im Ennepe-Ruhr-Kreis 2139 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 1401 als genesen. In den Krankenhäusern des Kreisgebietes sind derzeit 45 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Sieben von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, vier beatmet.