76-jähriger Mann aus Hattingen stirbt nach Corona-Infektion

Am Wochenende ist in Hattingen ein weiterer älterer Mensch an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt sind in diesem Zeitraum im Ennepe-Ruhr-Kreis drei Menschen Opfer der Pandemie geworden: Außer dem 76-jährigen Hattinger – dem mittlerweile achten Todesopfer in dieser Stadt – waren es ein 93-Jähriger aus Wetter und eine 89-jährige Seniorin aus Schwelm.

Inzidenz im Kreis ist gesunken

Die Zahl der Todesfälle im EN-Kreis ist damit auf insgesamt 65 gestiegen. Gleichwohl ist die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner, von 136,37 am Freitag auf aktuell 126,19 gesunken.

Von den aktuell 595 Erkrankten wohnen 63 in Hattingen, 49 in Sprockhövel, 21 in Breckerfeld, 74 in Ennepetal, 85 in Gevelsberg, 62 in Herdecke, 57 in Schwelm, 37 in Wetter und 147 in Witten. Bei der Anzahl der verstorbenen Bürger liegt Hattingen kreisweit betrachtet im oberen Mittelfeld: 24 Personen starben bislang in Herdecke, in Gevelsberg 9, in Ennepetal 6, in Schwelm und in Witten 5, in Sprockhövel 4, in Wetter 3 und in Breckerfeld eine.

Zahl der Infektionen steigt um 68

In den Krankenhäusern im Ennepe-Ruhr-Kreis sind aktuell 55 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, fünf werden davon intensivmedizinisch behandelt, fünf beatmet. Derzeit gibt es im Kreisgebiet 3836 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 29. November), von diesen sind 595 infiziert, 3176 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb von 24 Stunden um 68 gestiegen.

In nahezu allen Städten sind einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Folge wird Distanzunterricht für einzelne Schüler oder Klassen praktiziert. In Hattingen sind davon die Grundschulen Erik Nölting und Heggerfeld betroffen, die Gesamtschule Lange Horst, das Gymnasium Waldstraße und das Berufskolleg des Kreises. Betroffen ist außerdem die katholische Kita St. Josef.