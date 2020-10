61-jähriger Mann prügelt Bekannten in Hattingen bewusstlos

Aus einer engen Freundschaft zwischen zwei Familien wurde Entfremdung und schließlich Körperverletzung. Eine Tat, die vor Gericht endete. Der Angeklagte M. hatte bei einer Silvesterfeier plötzlich seinen früheren Freund Z. getroffen, ihn am Kragen gepackt und zugeschlagen. Das hat er eingeräumt und wurde dafür zu einer Zahlung von 2700 Euro verurteilt.

M., der am 1. Januar 1959 geboren wurde, wollte am 31. Dezember 2019 in einer Gaststätte nicht nur eine Silvesterparty feiern, sondern auch seinen Geburtstag. Im selben Gasthaus befand sich der frühere gute Bekannte Z. (60), der als Geschädigter und Zeuge vor Gericht aussagte.

Von Freundschaft zu Körperverletzung bei einer Feier in Hattingen: Fall endet vor Gericht

Er war gegen drei Uhr am frühen Morgen nach einem Schlag ins Gesicht durch den Angeklagten zu Boden gegangen, bewusstlos geworden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Wenn jemand aus dem Nichts zuschlägt, ohne vorherige Provokation, dann ist das Körperverletzung. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis“, erklärte die Staatsanwältin.

500 Euro entfachen den Streit

Er habe viel getrunken an dem Abend, „der Alkohol floss in Strömen“, räumte der Angeklagte ein. Die Räumlichkeiten seien in der Gaststätte so, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann. So kam es, dass der Geschädigte, der mit seiner Frau auf der Feier war, einen kurzen Wortwechsel mit dem Angeklagten hatte. Es ging um einen Betrag von 500 Euro aus früheren Zeiten, um den es immer noch Streit gab. Der Geschädigte sagte, M. solle ihn in Ruhe lassen.

Dann kam das Opfer irgendwann die Treppe hinunter und traf auf den Angeklagten. Unvermittelt packte ihn M. am Kragen und schlug ihm ins Gesicht. „Als ich im Krankenhaus wieder zu mir kam, hatte ich Kopfschmerzen und einen Brechreiz. Ich war drei Wochen krank geschrieben.“

Geschädigter soll vor dem Streit an der Halswirbelsäule operiert worden sein

Erst im September/Oktober vergangenen Jahres hatte der 60-jährige Geschädigte, wie er vor Gericht berichtete, eine Operation an der Halswirbelsäule. „Das konnte der Angeklagte zwar nicht wissen, aber im Gesetz steht ganz klar, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, las Richter Johannes Kimmeskamp vor.

Der Anwalt des Angeklagten hatte lange Zeit und immer wieder versucht, zwei Video-Ausschnitte, auf den die unvermittelte Attacke zu sehen war, in Zweifel zu ziehen. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 4200 Euro, Richter Kimmeskamp setzte dann 2700 Euro fest.