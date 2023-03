Eisenbahnmuseum eröffnet Fahrsaison: Museumszug rollt wieder

Hattingen. Freizeit-Vergnügen auf Schienen: Ab dem kommenden Sonntag (2.4.) rollen wieder die Museumszüge durch Hattingen. Alle Infos im Überblick.

Zum ersten Mal in diesem Jahr pendelt der Museumszug des Einbahnmuseums wieder durchs Ruhrtal: Am kommenden Sonntag (2.4.) geht es von Dahlhausen über Hattingen und Blankenstein nach Witten und Wengern.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Abfahrtzeiten in Hattingen

Abfahrt unserer historischen Diesellokomotive der Baureihe V100 ist um 10.15 sowie um 14.15 Uhr im Eisenbahnmuseum. In Hattingen sind die Abfahrtzeiten um 10.42/14.42 Uhr (Alter Bahnhof), um 10.49/14.49 Uhr (Henrichshütte), um 10.54/14.54 Uhr (Blankenstein) sowie um 10.56/14.56 Uhr (Haus Kemnade). Aus Wengern zurück geht es jeweils um 12.04 und um 16.04 Uhr.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

In den historischen Personenwagen aus den 1920er- bis 1950er-Jahren können Mitfahrende dabei den Ruhrverlauf von Hattingen über Witten-Bommern bis nach Wengern erkunden. Die Fahrkarten gibt es am Fahrtag selbst beim ehrenamtlichen Fahrpersonal im Zug.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Gesamtstrecke in beide Richtungen mit der Diesellok kostet in diesem Jahr 19 Euro. Kinder bis 14 Jahren fahren in Begleitung Erwachsener kostenlos mit. Bargeldloses Zahlen ist in unseren historischen Zügen nicht möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen