Straßenbau 390.000 Euro: Stadt Hattingen investiert in ihre Straßen

Hattingen. Baustellen für bessere Straßen: Die Stadt Hattingen saniert in den Sommermonaten an sieben Standorten im Stadtgebiet die Fahrbahnen.

Startschuss für Straßensanierungen im Gesamtumfang von rund 390.000 Euro: In den kommenden Monaten werden an sieben Standorten im Stadtgebiet Straßen asphaltiert und auch ein Gehweg erneuert. Los geht es in Niederwenigern und im Oberwinzerfeld.

Erste Baustelle: Hilgenweg. Dieser wird im Bereich vom Hombergsring bis zur Byfanger Straße in dieser Woche (8. bis 12 Mai) gesperrt. Anwohnende können ihre Häuser per Auto weiterhin erreichen. Alle anderen müssen einen Bogen um den Hilgenweg machen, eine Umleitung wird über die Kohlenstraße sowie über die Hombergsegge eingerichtet. Das von der Stadt beauftragte Bauunternehmen wird die Fahrbahn um vier Zentimeter abtragen und dann neu asphaltieren.

Zweite Baustelle samt Vollsperrung: Beethovenstraße. Zeitversetzt von Donnerstag, 11. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 19. Mai, muss diese Baustelle großzügiger umfahren werden. Die Autofahrer sollen den Umleitungen (U 30) folgen.

„Ende Mai werden die Dahlhauser Straße und die Denkmalstraße saniert. Ab Juli geht es mit drei weiteren Stadtstraßen und einem Gehweg weiter“, so Stadtmitarbeiter Markus Maas. Dazu zählen der Schützenplatz, der Weg zum Ehrenmal, die Vidumestraße und der Gehweg der Eichendorffstraße.

