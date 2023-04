130 Hattinger wollen Führerschein gegen Zugticket tauschen

Hattingen. 39 Menschen aus Hattingen haben sich beim EN-Kreis beworben, ihren Führerschein gegen ein Zugticket zu tauschen. Darum muss das Los entscheiden.

130 Bürgerinnen und Bürger haben sich für dieses Tauschangebot des EN-Kreises interessiert: Wer freiwillig seinen Führerschein abgibt und dauerhaft auf Bus und Bahn umsteigt, erhält die Chance, dafür im Gegenzug ein Jahr kostenfrei das Deutschlandticket zu erhalten. Aufgrund der zahlreichen Interessenten entschied jetzt das Los, wer eines der 20 Tickets ergattert.

„Wir konnten die Nachfrage im Vorfeld schlecht abschätzen. Umso überraschter sind wir, wie viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis sich für das Angebot interessiert haben“, zieht Michael Schäfer, Fachbereichsleiter Ordnung und Straßenverkehr, eine positive Bilanz der Aktion.

Alle 130 Interessenten der Tauschaktion erhalten in den nächsten Tagen Post vom Kreis – 20 mit einer freudigen Botschaft. Die Gewinner finden in dem Brief auch noch die Unterlagen zur Abmeldung ihrer Fahrerlaubnis und können sie im Vorfeld ausfüllen.

Der älteste Bewerber war 90 Jahre, der jüngste Bewerber 28 Jahre. Die Verteilung der 130 Bewerberinnen und Bewerber auf die einzelnen kreisangehörigen Städte sah wie folgt aus: Breckerfeld (4), Ennepetal (13), Gevelsberg (17), Hattingen (39), Herdecke (3), Schwelm (15), Sprockhövel (4), Wetter (6) und Witten (29).

