115 km/h statt 70: Polizei erwischt Raser am „Car Friday“

Hattingen/Sprockhövel. Kontrollen in Hattingen, Sprockhövel und dem EN-Kreis: Ein junger Mann war am Karfreitag besonders schnell unterwegs – das erwartet ihn jetzt.

115 km/h bei erlaubten 70: Das war der Rekord, den die Kreispolizei bei ihrer Verkehrssicherheitsaktion „Car Friday“ in Hattingen und Herdecke gemessen hat.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Den 20 Jahre alten Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatenbank in Flensburg und ein Monat Fahrverbot, teilt die Polizei mit.

Kontrollen auf der Hüttenstraße in Hattingen und in Herdecke

Darüber hinaus wurde auf den Karfreitags-Kontrollen – vornehmlich in den Abendstunden – auf stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen wie der Hüttenstraße (L 705) in Hattingen und der B 54 in Herdecke 16 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 79 Verwarngelder ausgesprochen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Im Rahmen der landesübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion standen dabei die Bekämpfung illegaler Autorennen sowie der Tuning- bzw. Poserszene im Fokus, so die Kreispolizei. Die Hintergründe: Der Karfreitag hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem Event in der Raser-, Poser- und Tuningszene entwickelt. In Abwandlung des eigentlich religiös geprägten Feiertags, finden an diesem Tag unter dem Motto „Car-Friday“ Aktionen der Szene statt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Bilanz: In allen 8 Städten des EN-Kreises (außer Witten) hat die Kreispolizei bei Aufklärungsfahrten keine entsprechenden Fahrzeuge bzw. Ansammlungen der Poser,-bzw. Tuningszene gesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen