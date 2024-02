112 im EN-Kreis: Anderes Vorgehen bei Notruf-Gesprächen

Andreas Rüping nimmt Notrufe in der Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises an und entscheidet, welche Einsatzkräfte auf den Weg geschickt werden müssen.

Hattingen/Sprockhövel/EN-Kreis In Anlehnung an den Notruf 112 ist der 11.2. schon längst der Tag des Notrufs. Für Hattingen und Sprockhövel erklärt der EN-Kreis das Vorgehen.

Erstaunlich: Nur rund 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger kennen die Notrufnummer 112 – das berichtet die Arag-Versicherung. Das mag für Hattingen, Sprockhövel und den EN-Kreis indes nur bedingt gelten – im vergangenen Jahr gingen 93.000 Anrufe über diese Nummer ein. Insgesamt 40 Mitarbeitende helfen, die Einsätze zu koordinieren. So bekommen sie die richtigen Informationen.

„Wer einen Notfall erlebt und über die 112 Hilfe ruft, kommt erfahrungsgemäß schnell an eine Belastungsgrenze“, weiß Dennis Wichert, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung. Weil dies so sei, setzt der Kreis schon seit längerem auf die so genannte strukturierte Notrufabfrage. Sie folgt dem Grundsatz „Der Mitarbeiter der Leitstelle fragt, der Anrufer antwortet“.

Das ist das Vorgehen der Leitstelle bei einem Notruf

Um Abschweifen zu verhindern und die wichtigsten Fakten möglichst schnell zu erfahren, nehmen die Disponenten die Gesprächsführung in ihre Hände. Unterstützt und geleitet werden sie dabei von einem Computerprogramm.

Nach der Annahme des Notrufes wird grundsätzlich zuerst geklärt, wo genau etwas passiert. Anschließend werden der Name des Anrufenden und eine Rückrufnummer abgefragt. Diese drei Informationen machen es Feuerwehr und Rettungsdienst auch dann möglich zu helfen, falls das Gespräch vorzeitig abbrechen sollte. Im weiteren Verlauf geht es bei einem Rettungseinsatz darum, ob die Person wach ist oder auf Ansprache reagiert.

Ebenfalls wichtig: Anrufer sollten den Anweisungen ihres telefonischen Gegenübers unbedingt folgen und das Telefonat erst nach Aufforderung durch den Mitarbeiter der Leitstelle beenden, so der Kreis. Zudem sollten nach dem Notruf keine weiteren Telefonate geführt werden. So bleibt die Leitung für Rückfragen frei. „Verändert sich die Lage, unbedingt erneut die 112 wählen. Und: Wann immer möglich, sollten weitere anwesende Personen angewiesen werden, den Rettungskräften das Finden des Einsatzortes so leicht wie möglich zu machen“, so Leitstellenleiter Markus Goebel.

Missbrauch von Notrufnummern ist weniger geworden

Jedem müsse zudem klar sein: „Wer Notrufnummern missbräuchlich oder einfach aus Langeweile wählt, gefährdet Menschenleben.“ Die Zahl dieser Anrufe habe aber erheblich abgenommen, bestätigt Kreissprecher Ingo Niemann.

Schlussendlich weist die Arag darauf hin, dass die 112 eine europaweit einheitliche Notrufnummer ist. Sie ist in allen Ländern kostenfrei aus allen Netzen nutzbar. (mb)

