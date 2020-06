Autobahn gesperrt Zwei Unfälle: A45 am Westhofener Kreuz länger gesperrt

Hagen/Dortmund. Die A45 ist auf der Höhe des Westhofener Kreuzes aus Hagen Richtung Dortmund gesperrt. Bei zwei Unfällen haben sich wohl sechs Personen verletzt.

Auf der A45 am Westhofener Kreuz haben sich in den frühen Morgenstunden gleich zwei Unfälle ereignet. Die Autobahn ist aus Hagen in Richtung Dortmund derzeit gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizeisprecherin Kristina Purschke wohl noch länger dauern. Allerdings sei unklar, wie lange. Es bildet sich ein längerer Stau.

Sechs Menschen haben sich nach Informationen der Polizei Dortmund verletzt. „Ob schwer oder leicht, kann ich noch nicht sagen“, erklärte Andreas Rink aus der Leitstelle der Polizei. Der Unfall wurde um 4.47 Uhr gemeldet und ereignete sich zwischen der Abfahrt Schwerte Ergste und dem Westhofener Kreuz.

Unfall auf der A45: Autobahn aus Hagen in Richtung Dortmund gesperrt

Nach ersten Informationen sei ein PKW mit einem anderem PKW kollidiert, als dieser von der Spur abkam. Hierbei seit laut Sprecherin Purschke niemand verletzt worden. Der Hergang des zweiten Unfalls ist derzeit noch unklar.

Wir berichten weiter.