Zwei Kundencenter der Hagener Straßenbahn

Neben dem Zeitschriftenladen verkauft in Nähe des Hauptbahnhofs auch die Hagener Straßenbahn in ihrem Kundencenter am Graf-von-Galen Ring 24/Berliner Platz weiterhin Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR).

Dieses Kundencenter ist von montags bis freitags, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Ein weiteres Kundencenter unterhält die Straßenbahn AG gegenüber dem Sparkassen-Karree an der Körnerstraße.

Die Öffnungszeiten hier: montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 14 Uhr.

An Sonntagen haben die Kundencenter der Hagener Straßenbahn nicht geöffnet.