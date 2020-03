Zunahme der Gewalttaten trübt Kriminalitätsstatistik Hagen

Nicht ohne Stolz präsentierte Polizeipräsident Wolfgang Sprogies Anfang der Woche die Hagener Kriminalitätsstatistik. Denn siehe da: „So wenige Straftaten wie 2019 hatten wir seit 30 Jahren nicht.“ Im vierten Jahr in Folge sei in Hagen nun schon ein Rückgang der Kriminalität festzustellen.

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Gesamtzahl der Straftaten in Hagen tatsächlich auf einem historisch niedrigen Niveau angelangt ist. Doch in einzelnen Deliktfeldern ist das keineswegs der Fall, im Gegenteil: Ausgerechnet in jenen Bereichen, die der Bevölkerung besonders wichtig sind, weil sie deren Sicherheitsgefühl genuin betreffen, verzeichnet die Statistik einen Anstieg: mehr Raub (7,95 Prozent), mehr Körperverletzungen (5,95), mehr Straßenkriminalität (2,81), mehr Wohnungseinbrüche (23,77). Die Gewaltkriminalität in Hagen hat sich insgesamt erhöht (4,2).

Die Hagener Polizei darf zu Recht stolz auf ihre Arbeit sein, zumal die Aufklärungsquote gestiegen ist. Das spricht dafür, dass die Beamten gute Arbeit leisten. Noch schöner wäre es, wenn wir uns im nächsten Jahr auch über einen Rückgang der Gewaltverbrechen freuen können. Hubertus Heuel