Wo Gottesdienste in Hohenlimburg stattfinden - und wo nicht

Die Stiftskirche in Hohenlimburg-Elsey bleibt dieses Jahr an den Weihnachtstagen geschlossen. Die evangelisch-lutherische Gemeinde hat alle Gottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt.

Die Frage, ob Gottesdienste an Weihnachten stattfinden sollten, hat zuletzt für Debatten gesorgt. Wo werden Gottesdienste an Heiligabend in Hohenlimburg gefeiert und wo nicht? Welche Alternativen bieten die christlichen Gemeinden vor Ort an? Ein Überblick.

St. Bonifatius: Präsenzgottesdienst und Online-Angebot

Präsenzgottesdienste gibt es an Weihnachten nur in der katholischen St. Bonifatius Kirche und der Freien Evangelische Gemeinde (FEG) an der Ziegelstraße. An den Messen in St. Bonifatius können spontan keine Gläubigen teilnehmen, die Anmeldelisten stehen seit Freitag fest. Für Heiligabend haben sich 56 Personen für die Messe um 19 Uhr und 106 Personen für die Christmette um 22 Uhr angemeldet. Sollten angemeldete Personen nicht erscheinen, werden die Plätze nicht kurzfristig aufgefüllt, erklärt Pfarrer Dieter Aufenanger und verweist auf das strenge Hygienekonzept. Die Katholiken bieten darüber hinaus an Heiligabend eine digitale Familienandacht. Dieser Videogottesdienst richte sich vor allem an Kinder, Eltern und ihre Familien, dauert etwa 20 Minuten. Die Liedtexte zum Mitsingen daheim werden eingeblendet. Der digitale Familiengottesdienst wird am 24. Dezember ab 14 Uhr auf https://am-hagener-kreuz.de/ zur Verfügung stehen.

Noch freie Plätze bei der Freien Evangelischen Gemeinde

Für den Präsenzgottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde an Heiligabend um 16 Uhr sind noch Plätze frei, eine Anmeldung vorab unter https://hohenlimburg.feg.de/ ist aber zwingend notwendig. Der Gottesdienst wird im Internet übertragen, einen Link gibt es auf der oben genannten Seite.

Lutheraner schließen Gotteshäuser bis 10. Januar

Die größte evangelische Gemeinde in Hohenlimburg, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elsey mit mehr als 6000 Gläubigen, verzichtet wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte für Hagen an Weihnachten auf Präsenzgottesdienste. Vorerst bis zum 10. Januar bleiben das Paul-Gerhardt-Haus, die Elseyer Stiftskirche und die Kreuzkapelle an Weihnachten geschlossen. „Schweren Herzens“ habe sich das Presbyterium zu diesem Schritt entschlossen, betont der Vorsitzende Heinz Leo Belter, fügt dann aber hinzu: „Weihnachten fällt nicht aus.“ So sei täglich eine Telefonandacht unter 0 23 71 / 56 29 986 abrufbar. Zudem bietet die Gemeinde für die Feier daheim ein Heft „Heiligabend zuhause“ sowie „Tütengottesdienste“ an und weist auf die Online-Angebote auf www.elsey.ekvw.de hin. Dort gibt es neben Links, die zum Online-Angebot des Kirchenkreises Iserlohn und zu den Online-Gottesdiensten der Ref. Kirchengemeinde Hohenlimburg führen, auch einen Link zu einem Beitrag des „Virtuellen Kirchenchores“ beider Gemeinden. Seit dem 4. Advent bietet der Kirchenkreis außerdem die Telefonseelsorge “Kirche hört zu” an, täglich von 15 bis 21 Uhr unter der 0151/6297380 erreichbar ist. Auch die Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde seien für Anliegen erreichbar: Pfarrer Johannes Bevers (0 23 34 - 4 22 66), Pfarrerin Christine Schönwälder (0157 35 41 26 35) und Pfarrer Martin Behrensmeyer (0171 55 61 973).

Spendenaufruf für „Brot für die Welt“

Jedes Jahr spenden die Besucher der Gottesdienste am Heiligabend für "Brot für die Welt". Um diese Unterstützung auch in diesem Jahr zu ermöglichen, bittet das Presbyterium um Spenden auf das Konto der Kirchengemeinde Elsey bei der Sparkasse Hagen-Herdecke (IBAN DE46 4505 0001 0128 0061 61 - BIC WELADE3XXX). Jeder mit dem Verwendungszweck „Brot für die Welt“ in der Zeit bis zum 31.12.2020 dort eingehende Spenden-Euro wird mit 50 Cent von der Kirchengemeinde verstärkt. Für die Bezuschussung werden bis zu 5.000,00 € bereitgestellt.

Am Heiligabend läuten in allen ev. Gemeinden des Ev. Kirchenkreises um 22 Uhr die Glocken. „Wir laden herzlich dazu ein, sich mit einer Kerze ans Fenster zu stellen und so ein Lichtzeichen zu setzen für Frieden und die Hoffnung, die die Weihnachtsbotschaft in sich trägt“, so der Presbyter Heinz Leo Belter. Neben den Gottesdiensten der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elsey fallen an Weihnachten auch die Gottesdienste in der Gnadenkirche Holthausen aus.

Die Reformierten Gemeinden Hohenlimburg und Berchum

Die Evangelisch-Reformierte Gemeinde Hohenlimburg verzichtet auf versammelte Gläubige in ihren Kirchen und feiert stattdessen per Online-Livestream. Ein Familiengottesdienst wird an Heiligabend um 17 Uhr übertragen. Am 1.Weihnachtstag um 9.30 Uhr gibt es eine Gottesdienst-Übertragung und zusammen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Elsey. Die Gottesdienste werden auf der Homepage der Reformierten Kirchengemeinde verlinkt: www.reformiert-hohenlimburg.de. Die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Berchum überträgt an Heiligabend um 15.30 Uhr einen Gottesdienst ins Internet und um 23 Uhr gibt es den Livestream einer Christmette. Diese Gottesdienste lassen sich unter folgendem Link abrufen: https://bit.ly/2Ku218L.

Am 24. Dezember ist zudem von 11 bis 13 Uhr die Reformierte Kirche Hohenlimburg geöffnet. In dieser Zeit können sich Menschen das Friedenslicht aus Betlehem und einen weihnachtlichen Impuls abholen.

Die Neuapostolische Kirche Hohenlimburg

Am ersten Weihnachtstag soll es um 10 Uhr in der Neuapostolischen Kirche (NAK) einen Präsenzgottesdienst geben, der per Telefonübertragung mitgehört werden kann. Der Gottesdienst ist fast ausgebucht, heißt es vom Sprecher der Gemeinde. Kurzfristige Anmeldungen sind vorab unter 02334 9207524 zwingend notwendig. Die Daten, um sich in die Telefonübertragung einzuwählen, gibt es auf Anfrage per Email an Info@nak-hohenlimburg.de.