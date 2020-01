Die Wippermann-Passage steht kurz davor, wieder voll vermietet zu sein. Wie der Besitzer vorgeht, ist genau der richtige Weg, findet Mike Fiebig.

Wippermann-Passage in Eilpe: Der Beweis, dass es geht

So kann das aussehen, wenn die Neu-Vermietung von Leerständen nicht übers Knie gebrochen, sondern mit Bedacht und Zeit gesteuert wird. Wie oft erlebt man in größeren Gewerbe-Komplexen oder freien Ladenlokalen in Hagen, dass dort hastig Mieter reingeholt werden, die ein Viertel – in Hagen auch eine Innenstadt – abwerten können. Auch wenn es mit der Wippermann-Passage gar nichts zu tun hat, aber die Flut von Handyläden und Ein-Euro-Shops in der Hagener City ist schon bedenklich.

Die Wippermann-Passage zeigt auch, dass unterschiedliche Gewerbe, von denen man vor 20 Jahren vielleicht noch dachte, dass sie nicht nebeneinander produktiv sein können, sehr wohl zusammenpassen. Es ist eine gute Entwicklung für den Stadtteil Eilpe. Und damit für ganz Hagen.

