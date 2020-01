Hagen-Mitte. Etliche Male wurde die geplante Eröffnung verschoben, nun geht die Weinbar in der City aber doch an den Start.

Weinbar in der Hagener City eröffnet am 29. Januar

Die „Why not Wine Bar“ in der Mittelstraße 4 eröffnet am Mittwoch, 29. Januar, um 15 Uhr. Über Monate hatte sich die Eröffnung verzögert, nun gehen Matteo­ Erroi, der für den Service in der Weinbar in der City zuständig sein wird, und sein Bruder (Konzessionsträger) jedoch an den Start.

Matteo Erroi kümmert sich um den Service und will das Gesicht der Weinbar werden, Konzessionsträger ist jedoch sein Bruder. Foto: Kleinrensing

Der Gastrobetrieb befindet sich in dem Gebäudekomplex, den der Immobilienkaufmann Udo Krollmann erworben hat und in dem auch die Phoenix-Geschäftsstelle beheimatet ist.

Auch Champagner und Gin

Die Bar, in der neben Wein auch Champagner und Gin kredenzt werden, hat künftig sieben Tage in der Woche geöffnet.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags von 12 bis open-end, samstags von 11 bis open-end, sonntags von 15 bis 23 Uhr.