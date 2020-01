Wehringhausen. Die VHS Hagen hat zum (W)intermezzo eingeladen. Und an die 200 Interessierte strömen in die Villa Post.

(W)intermezzo in der Hagener Volkshochschule

Es dauerte schon ein paar Minuten, bis sich die Flure, Räume und Säle füllten (kein Wunder bei dem bescheidenen Wetter am heutigen Freitagnachmittag), doch dann wurde es trublig vom Keller bis zum Dach. (W)intermezzo heißt die Veranstaltung, die die Volkshochschule (VHS) Hagen seit fünf, sechs Jahren zu Beginn des neuen Studienjahres auf die Beine stellt.

Bei Tai Chi (links Dozent Bernhard Vogeler) läuft alles in Zeitlupe ab. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

„Früher wurde in der Villa Post in der ersten Januarwoche immer eine Winterwerkstatt angeboten, doch dann wurde die Veranstaltung umgewandelt in einen Tag der offenen Tür“, erklärte Bianca Sonnenberg.

30 Unterstützer

Die Leiterin der VHS wurde von 30 festen und freien Mitarbeitern beim (W)intermezzo unterstützt.

Im Souterrain des VHS-Gebäudes – also der Villa Post in der Wehringhauser Straße 38 – wurden Interessierte zum Beispiel in Tai Chi eingeführt. Bernhard Vogeler leitete den Schnupperkurs, der den Teilnehmern näher bringen sollte, dass Tai Chi eine Mischung aus Gesundheitsübung, Kampfkunst und Meditation ist. „Dass sich bis jetzt hier unten im Raum nur Frauen eingefunden haben, wundert mich nicht“, lächelte der Tai-Chi-Dozent, „Männer kommen selten freiwillig, in der Regel erst, wenn sie Rückenprobleme haben.“

Reinschnuppern in Tai Chi

Annikki Reimann war eine Teilnehmerin, die in den Tai-Chi Kurs einfach mal reinschnuppern wollte. „Eine Freundin hat bei der VHS einen Taiji-Kurs belegt. Und es macht ihr Spaß. Na, mal schauen“, so die junge Frau erwartungsvoll.

Den Workshop „Farben aus Färberpflanzen“ leitet Claudia Pelmpelforth, im Bild mit Studienleiter Holger Flick. Foto: Yvonne Hinz

Auch für Marianne Gothen war Tai Chi Neuland, „obwohl ich schon sportlich bin. Ich mache Tanzgymnastik, Nordic Walking und ich fahre Rad.“ Bernhard Vogeler zeigte den Teilnehmerinnen einfache Bewegungsfolgen. „Bei Tai Chi ist wichtig, dass alles in Zeitlupe verläuft“, so der Experte.

Was es noch zu entdecken gab in der Villa Post? Beim Workshop „Farben aus Färberpflanzen“ ging es zum Beispiel darum, aus Pflanzen wie Kamille oder Blauholz Farben herzustellen. „Auch Rote Bete und Kurkumawurzeln eignen sich dafür gut. Die Pflanzen werden fein gemörsert und mit etwas Wasser vermengt. Das Ergebnis ist Farbtinte, sie bildet die Grundlage für alle Farbarten“, erläuterte Claudia Pempelforth, die den Workshop leitete.

Workshop Acrylmalerei

Im großen Saal „unterm Dach“ ging es um Acrylmalerei. „VHS-Urgestein“ Cornelia Regelsberger führte durch den Workshop, in dem es auch um Bildkomposition und Farblehre ging.

Infobox Kurs-Start Mitte Januar Die neuen Kurse des VHS-Studienjahres 2019/2020 starten Mitte Januar. Es werden sechs neue Taiji-Kurse sowie 16 neue Yoga-Kurse angeboten. „Yoga ist so beliebt, da könnten wir das Dreifache an Kursen anbieten, aber es scheitert an der räumlichen Kapazität“, erklärt VHS-Leiterin Bianca Sonnenberg. Die VHS Hagen bietet insgesamt 900 Kurse an, die von 12.000 Teilnehmern besucht werden. Mehr als 350 Dozenten sind im Einsatz.

Bianca Sonnenberg und ihr Team freuten sich über die knapp 200 Besucher, die beim (W)intermezzo vorbeischauten. „Pro Studienjahr haben wir rund 12.000 Teilnehmer. Vielleicht konnten wir heute ja noch ein paar neue Teilnehmer hinzugewinnen“, so die VHS-Leiterin.