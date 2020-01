Polizei Vier Verletzte in Hagen: Junger Fahrer prallt gegen Hauswand

Eppenhausen. Vier Verletzte und ein hoher Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Hagen am späten Donnerstagabend.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Verletzte in Hagen: Junger Fahrer prallt gegen Hauswand

Erheblicher Sachschaden ist am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Rembergstraße entstanden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr gegen 21.30 Uhr ein 18-Jähriger in einem Ford die Rembergstraße in Richtung Innenstadt entlang. Das Auto war mit vier weiteren Insassen (20, 20, 19 und 18 Jahre alt) voll besetzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen auf Höhe des Totenhofwegs von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromverteilerkasten und anschließend gegen eine Hauswand. Hier durchtrennte das Auto eine Regenrinne und beschädigte den Außenputz. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags auslösten und Betriebsmittel ausliefen. Der Verteilerkasten wurde aus der Verankerung gerissen.

Der 18-Jährige, sowie drei seiner Mitfahrer, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Das Auto war aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie genau es zum Unfall kam und ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.