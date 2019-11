Viele i-Männchen in Hagen gehen weiter ungetestet zur Schule

Hagen. Über 500 Erstklässler in Hagen haben in diesem Jahr nicht an der gesetzlich vorgeschriebenen Schuleingangsuntersuchung teilgenommen.

Die über 500 Erstklässler in Hagen, die nie an einer Schuleingangsuntersuchung teilgenommen haben, werden auch nachträglich nicht mehr untersucht. Das räumte Monika Brück-Paschko, Bereichsleiterin des städtischen Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, auf Nachfrage unserer Zeitung ein: „Das ist mit den Kapazitäten unseres Ressorts nicht zu schaffen“, so die Ärztin. Andererseits liefen die Untersuchungen für das kommende erste Schuljahr auf Hochtouren, da das Gesundheitsamt eine seit Jahren vakante Stelle durch die Einstellung einer weiteren Ärztin endlich habe besetzen können.

Im Sommer war bekannt geworden, dass von den 1782 i-Männchen dieses Jahres 211 Mädchen und Jungen aus Kapazitätsgründen nicht untersucht werden konnten. Weitere 317 erschienen, trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung an die Eltern, erst gar nicht zu den vorgegebenen Terminen. Und das, obwohl die amtsärztliche Untersuchung eines Kindes vor der Einschulung verpflichtend ist. Dennoch haben 528 (30 Prozent) der derzeitigen Erstklässler diese nicht durchlaufen.

Situation hat sich verbessert

Unter den Hagener Politikern hatten die Versäumnisse bei den Schuleingangsuntersuchungen Empörung ausgelöst. Die Verwaltung muss den Schulausschuss nun regelmäßig über den Stand der Dinge informieren. Und tatsächlich hat sich die Situation erheblich verbessert, von den 1840 erwarteten i-Männchen im Schuljahr 2020/21 wurden bereits 634 untersucht.

Nach den Erfahrungen der Vorjahre muss man dennoch davon ausgehen, dass viele Eltern, sei es aus Desinteresse, Absicht oder Unwissenheit, ihren Nachwuchs wieder nicht zu der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung schicken. Bislang sind 71 Kinder den für sie reservierten Terminen fern geblieben. Das Gesundheitsamt hat ein kurzes, freundliches Plakat in acht Sprachen entworfen, das in jeder Kindertagesstätte aufgehängt werden kann. „Vielleicht erreichen wir auf diesem Wege noch einige Eltern mehr“, hofft Frau Brück-Paschko.

Konsequenzen nicht zu befürchten

Die Schuleingangsuntersuchung findet nicht in den Schulen, sondern in den Räumen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes statt. Sie dauert, wenn alles glatt verläuft, rund eine Stunde. Zunächst überprüfen sozialmedizinische Assistentinnen, ob das Kind an den U-Untersuchungen teilgenommen und welche Impfungen es erhalten hat. Es folgt ein apparatives Hör- und Sehscreening.

Anschließend führt eine Ärztin ein Sprachscreening durch, hört Herz und Lunge ab, schaut sich die Zähne an und testet Grob- und Feinmotorik. Am Ende der Untersuchung hat die Medizinerin dann einen Gesamteindruck gewonnen und kann sagen, welche Förderung für das Kind gegebenenfalls empfehlenswert ist und wie ihm der Schulstart erleichtert werden kann.

Infobox Anhaltende Zuwanderung lässt Schülerzahlen steigen Die Zahl der i-Männchen in Hagen wird im kommenden Sommer erneut steigen, bislang liegen der Stadt 1596 Anmeldungen für die ersten Klassen der städtischen Grundschulen vor. Das Schulamt rechnet jedoch damit, dass bis zum Schuljahresbeginn weitere 130 Kinder hinzukommen und die Zahl der Schulanfänger somit auf 1726 steigt. Grund für die steigenden Schülerzahlen sei die anhaltende Zuwanderung, so die Stadtverwaltung.

Konsequenzen haben jene Eltern, die mit ihrem Kind nicht zur Schuleingangsuntersuchung erscheinen, bisher kaum zu befürchten. Das Schulamt ist nicht berechtigt, Kinder ohne Untersuchung vom Unterricht auszuschließen. Zudem wäre die Verwaltung angesichts der großen Zahl nicht untersuchter Kinder völlig damit überfordert, die Fälle weiterzuverfolgen.