Verkehrskontrolle in Hagener City eskaliert zu wildem Tumult

Hagen-Mitte. Eine normale Verkehrskontrolle in der Holzmüllerstraße entwickelte sich zu einem aggressiven Tumult. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden.

Aggressive Szenen am Montagabend im für den Verkehr gesperrten Teil der Holzmüllerstraße in der Innenstadt. Ein 31-Jähriger fuhr dort gegen 18.20 Uhr entlang und wurde von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle fing der Mann an zu schwitzen und wurde immer aggressiver. Es entstand der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss.

Plötzlich stieg er in sein Auto und gab vor, mit der Staatsanwaltschaft zu telefonieren. Dabei fiel den Beamten auf, dass er verbotenerweise das Gespräch mit seinem Handy aufzeichnete. Die Aufforderung, dies zu unterlassen, missachtete er. Als das Telefon sichergestellt werden sollte, leistete der 31-Jährige, wie auch seine 25-jährige Beifahrerin, Widerstand. In den unübersichtlichen Einsatz mischte sich ein unbeteiligter 19-jähriger Passant. Er schubste einen Beamten von hinten, so dass dieser auf die Knie fiel. Anschließend ging er derart aggressiv auf den Polizisten zu, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Der Hagener wurde anschließend unter erheblichem Widerstand ins Polizeigewahrsam gebracht. Dem Autofahrer ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen, nachdem ein Drogentest positiv verlief. Alle eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Die drei Hagener müssen mit Anzeigen rechnen.