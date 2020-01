So ernst hat Marcus Teich, Richter am Landgericht, selten gewirkt: Mit versteinerter Miene und deutlichen Worten verkündete er gestern als Vorsitzender der Jugendschutzkammer einen Freispruch. Einen bitteren Freispruch: „Nicht, weil wir von der Unschuld der beiden Angeklagten überzeugt sind – sondern nur, weil man sich keine hinreichende Überzeugung mehr von der Schuld bilden konnte.“

Unsere Zeitung hatte zum Prozessauftakt am 20. November berichtet: Zwei junge Männer, heute 26 Jahre alt, sollten im Mai oder Juni 2014 einer jungen Frau (19) in der Diskothek „Funpark“ K.O.-Tropfen in die Cola gemischt haben. Benommen sei sie im Fiat Punto zum Parkplatz des Westfalenbades geschafft und auf der Rückbank des Kleinwagens brutal missbraucht worden.

Richter: Zeugin hat nicht gelogen

Die beiden Angeklagten hatten eine Gewaltanwendung von vornherein bestritten, das Geschehen als „einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zu dritt“ bezeichnet. Die Frau musste als Zeugin aussagen.

„Die Kammer ist davon überzeugt: Sie hat nicht gelogen“, stellte Richter Teich gleich mehrfach deutlich heraus, zumindest „nicht, was das Kerngeschehen betrifft.“ Doch es bestünde eine Aussage-gegen-Aussage-Situation, „mit strengen Anforderungen an eine geschädigte Zeugin, die an jeder Stelle über jeden Zweifel erhaben sein muss.“