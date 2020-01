Hagen. Der Fall sorgte für Empörung in Hagen. Eine Mutter stellte ihr Auto auf einem Behindertenparkplatz ab und soll eine Seniorin verprügelt haben.

Hagen: Verfahren gegen prügelnde Freibad-Mutter eingestellt

Gegen die Mutter, die im vergangenen Sommer eine Seniorin auf dem Parkplatz des Freibades am Hengsteysee verprügelt haben soll, wird keine Gerichtsverhandlung eröffnet. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat entschieden, das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung einzustellen, wie Staatsanwalt Michael Burggräf mitteilte. Zu unsicher erschien die Beweislage und zu widersprüchlich die Zeugenaussagen.

Der 23. Juni war einer jenen heißen Tage des Hitzesommers 2019, an denen die Gemüter leicht in Wallung gerieten. Viele Menschen suchten Abkühlung im Wasser. Diesen Plan hatte auch eine 32-jährige Mutter gefasst, die mit ihren beiden kleinen Kindern im Auto das Freibad am Hengsteysee ansteuerte.

Behindertenparkplatz

Gegen 12.30 Uhr stellte sie ihren Wagen auf einem Behindertenparkplatz ab, um, wie sie angab, in Ruhe einen Kinderwagen aus dem Auto zu heben, in dem sie eines ihrer zwei Kinder zum Schwimmbad transportieren wollte.

Als sie von einer 72-jährigen Frau darauf angesprochen wurde, dass die Familie doch augenscheinlich nicht auf einen Behindertenparkplatz angewiesen sei, soll die Mutter ausgerastet sein und die ältere Dame beschimpft, beleidigt und schließlich mit Fäusten traktiert haben. Das soll dermaßen gewalttätig geschehen sein, dass die 72-Jährige zu Boden ging und sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben musste.

Zahlreiche Zeugen

Die Seniorin erstattete Anzeige, die anschließenden Ermittlungen führten schließlich zur Identifikation der mutmaßlichen Täterin. In den folgenden Wochen vernahm die Polizei nach Auskunft der Staatsanwaltschaft zahlreiche Zeugen.

Die Aussagen der Befragten wichen jedoch teils voneinander ab. Immer stärker schälte sich für die Beamten der Eindruck heraus, dass es beide Damen nicht an verbalen Entgleisungen hatten fehlen lassen und auch die Senioren nicht ganz unschuldig daran war, dass die Situation schließlich dermaßen eskaliert war.

Dicke Akte

Nach Abwägung aller Tatsachen – die Akte war inzwischen auf 180 Seiten angeschwollen – entschied der ermittelnde Staatsanwalt daher, das Verfahren gegen die Mutter, die zuvor strafrechtlich nie in Erscheinung getreten war, einzustellen, da kein besonderes öffentliches Interesse vorliege.

Infobox Randale in Freibädern Der Streit der Frauen ereignete sich zu einer Zeit, in der randalierende und auffällige Freibadbesucher an Rhein und Ruhr regelmäßig Schlagzeilen machten. Allein das Rheinbad in Düsseldorf musste dreimal komplett geräumt werden, nachdem Besucher randaliert und Sicherheitspersonal bedroht hatten. Solche Phänomene gab es in Hagen aber nicht. Es gebe zwar kleinere Vorfälle, die aber mit den Ausschreitungen in anderen Städten nicht zu vergleichen seien, teilte ein Sprecher der Hagenbad GmbH mit.

Der Seniorin, die nach der Auseinandersetzung über Prellungen und Blutergüsse im Gesicht und am Körper klagte, steht es nun frei, ihre Ansprüche vor einem Zivilgericht durchzusetzen.