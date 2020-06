Bewaffneter Überfall auf REWE-Supermarkt in Breckerfeld

Breckerfeld. Der REWE-Supermarkt in Breckerfeld ist am Freitagabend überfallen worden. Zwei Angestellte wurden mit einer Pistole bedroht und gefesselt.

Überfall auf den REWE-Markt an der Frankfurter Straße in Breckerfeld: Am Freitag, 29. Mai, um 22.10 Uhr, zwangen zwei bislang unbekannte Täter unter Vorhalt einer Pistole und einem Messer zwei Mitarbeiter des Supermarktes zurück in die Verkaufsräume.

Unter Vorhalt der Pistole wurde ein Angestellter dazu gezwungen, den Tresor sowie die Kassen der Filiale zu öffnen. Im Anschluss fesselten die Täter die beiden Angestellten und ließen sie im Ladenlokal zurück. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Breckerfeld: Supermarkt wurde 2019 schon mal überfallen

Zeugen, die im Tatzeitraum um den Tatort verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache in Ennepetal unter der Telefonnummer 02333-9166-4000.

Der REWE-Markt an der Frankfurter Straße war schon einmal Ziel eines Überfalls - im Januar 2019.