Raub Überfall am frühen Morgen in der Hagener Innenstadt

Hagen-Mitte. Es war gerade einmal 7.30 Uhr am Sonntagmorgen, als ein junger Mann (20) in Hagen von Unbekannten bedroht wurde. Er ging zum Geldautomaten.

Raubüberfall in der Stadtmitte: Einem 20-jährigen Mann wurden am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Nähe des Sparkassenkarrees von einem Fremden Drogen angeboten, was er jedoch ablehnte.

Wenig später bat der Unbekannte ihn um Kleingeld, schließlich drohte ihm ein weiterer Mann an, seine Bekannten würden ihn zusammenschlagen, wenn er nicht augenblicklich 30 Euro Geld von der Sparkasse abholen und ihm aushändigen würde.

Der dermaßen unter Druck gesetzte junge Mann zog das Geld aus dem Automaten und übergab dem Unbekannten die Scheine. Die Tatverdächtigen flohen in Richtung Badstraße.

Polizei fasst einen Täter

Eine Polizeistreife stieß jedoch auf der Heinitzstraße kurz darauf auf einen der Täter. Der 18-Jährige hatte Drogen bei sich und war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Da seine Identität zunächst nicht klar war, kam er ins Polizeigewahrsam, bis seine Daten bestätigt werden konnten.

Den Mann erwarten jetzt zwei Strafanzeigen wegen räuberischer Erpressung und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.