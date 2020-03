Ist die weiter anhaltende Niedrigzinsphase tatsächlich gar nicht so schlimm für die heimischen Banken wie sie es selbst in den vergangenen Jahren immer wieder betont haben? Fakt ist: Wann auch immer ein heimisches Geldinstitut zuletzt seine Jahresbilanz präsentiert hat, ging es dennoch immer nur nach oben – wenn auch in kleineren Schritten als in den Jahren zuvor. Auch aus dem Hause der Commerzbank in Hagen gibt es wieder gute Nachrichten. Aus allen Angebots-Segmenten.

„Es gibt einen Boom auf der Finanzierungsseite, das müssen wir klar festhalten“, sagt Niederlassungsleiter Bernd Janssen. Das Wort „Boom“ ist fast noch untertrieben. Im Immobilien-Finanzierungsgeschäft verzeichnet die Commerzbank in Hagen und ihrem Gebiet bis Iserlohn, Hemer, Hohenlimburg, Lüdenscheid und bis Richtung Meschede 2019 neue Kredite in Höhe von 237 Millionen Euro.

94 neue Firmenkunden aus dem Mittelstand hinzugewonnen

Die Zahl der Firmenkunden in der Mittelstandsbank Dortmund/Hagen-Sauerland stieg um 94. Das Kreditvolumen in der Region: 1,1 Milliarden Euro. Die Bank wächst, wenn auch nicht in der automatischen Geschwindigkeit wie vor zehn oder 15 Jahren, dafür aber in völlig neuen Feldern.

„Der Mittelstand in Hagen wird beispielsweise in den nächsten Jahren für die zwei ,Megatrends’ Digitalisierung und Klimawandel Lösungen finden müssen“, sagt Marc Werner, Niederlassungsleiter für Firmenkunden ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz.

Schließungen der Deutschen Bank spielen der Commerzbank in die Karten

Es gibt aber auch Effekte, die der Commerzbank in der Region ohne großes Zutun in die Karten spielen. „Wir profitieren natürlich auch von den Schließungen der Filialen der Deutschen Bank in der Region“, sagt Bernd Janssen. „Immer, wenn sich bei Wettbewerbern auf der Kostenseite etwas tut, spüren wir durchaus positive Effekte.“ Das sei der Vorteil einer Bank, die zwar regional und lokal handele, aber angesichts ihrer Größe nicht nur lokal aktiv sei. Auch das kostenfreie Giro-Konto sei ein wesentlicher Grund, warum viele Kunden zur Commerzbank übergehen würden. In der Region habe man 3360 neue Kunden hinzugewonnen. In Hagen hat die Bank insgesamt 20.650 Kunden.

Zum Vergleich: 14.578 Mitglieder zählte die Märkische Bank im Geschäftsjahr 2019. Das Geschäftsergebnis war auch hier so zufriedenstellend, dass die Genossenschaftsbank eine Dividende von bemerkenswerten 4,5 Prozent auszahlen konnte. Die Bilanzsumme wurde auf 1,44 Milliarden Euro gesteigert. Das ist ein Allzeit-Hoch.

Bis 2023 sollen alle Produkte online abschließbar sein

Auch bei der Märkischen Bank boomt das Geschäft mit privaten und gewerblichen Baufinanzierungen.

Die Commerzbank beschäftigt in der Region 180 Mitarbeiter. Das Haus kündigte an, weiter spürbar in das bestehende Filialnetz zu investieren und das Online-Banking auszubauen. Bis 2023 sollen alle Produkte online abschließbar sein.