Trotz Minuszins: Märkische Bank Hagen schüttet Dividende aus

Es klingt wie eine Banalität, muss am Ende aber doch als eine kleine Revolution betrachtet werden: Ohne Krawatte aber dafür mit reichlich Erfolgszahlen präsentierte am Donnerstag die Märkische Bank ihre Bilanzzahlen 2019. Dabei ist der neue Dresscode nicht etwa Ausdruck einer neuen Laissez-faire-Haltung, sondern Randergebnis einer umfangreichen aktuellen Kundenbefragung.

Top-Note von den Kunden

Diese hatte der Hagener Genossenschaftsbank die Schulnote 1,6 beschert – ein absoluter Spitzenwert in der Branche. Allerdings brachten die Befragten auch zum Ausdruck, dass die über Jahrzehnte gepflegte Schlipsträger-Kultur im Finanzwesen keinesfalls Vertrauen, sondern eher Distanz schaffe. „Wir gehen aber noch nicht dazu über, dass wir wie in manchen DAX-Konzernen in Sneakers herumlaufen“, präsentierte Vorstandssprecher Hermann ein „zufriedenstellendes Geschäftsergebnis“. Daher wird die Genossenschaftsbank an ihre Mitglieder die in Null-Zins-Zeiten bemerkenswerte Dividende von 4,5 Prozent ausschütten.

Insgesamt konnte die Bilanzsumme des Hagener Bankhauses, das über Niederlassungen in Iserlohn, Menden, Breckerfeld, Gevelsberg, Hemer, Herdecke und Letmathe verfügt, um mehr als vier Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gesteigert werden. „Durch die Gewinnung weiterer Marktanteile gelang es uns im vergangenen Jahr erstmals, das betreute Kundenvolumen auf über drei Milliarden Euro zu steigern“, berichtete Vorstand Achim Hahn trotz Niedrigzinsphase und spürbarer Konjunktureintrübung über ein Allzeithoch. „Dieses sehr herausragende Ergebnis zeigt, dass wir ein gefragter Finanzpartner sind.“

Infobox Mehr als 35.000 Kunden 14.578 Mitglieder zählte die Märkische Bank im Geschäftsjahr 2019. Dabei schlossen sich 456 Frauen und Männer neu dem beliebten Genossenschaftsmodell an. Die Anzahl der Märkische-Bank-Kunden lag sogar bei 35.719, 795 waren Neukunden, knapp ein Fünftel davon unter 18 Jahren. Weitere wesentliche Eckwerte für das Marktgebiet Hagen: Darlehnsentwicklung: + 7,2 Prozent, Einlagenentwicklung: + 5,2 Prozent, Depotbestände: + 15,8 Prozent.

Das spiegelt sich vor allem in einem Neugeschäftsvolumen von 228 Millionen Euro im Kreditgeschäft wider. Damit stieg der bilanzielle Kreditbestand um fünf Prozent auf 987 Millionen Euro, was vorzugsweise auf das Geschäft mit privaten Baufinanzierungen (zwei Fünftel) sowie gewerblichen Finanzierungen vorzugsweise für den Mittelstand (drei Fünftel) zurückzuführen war. Zudem zählte die Märkische Bank über die Easy-Credit-Finanzgruppe mit Konsumentenkrediten von 37 Millionen Euro zu den deutschen Top-5-Anbietern in der Genossenschaftsfamilie.

Bei den Kundeneinlagen verzeichnete das Kreditinstitut einen Zuwachs um 5,4 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. „Dies ist Ausdruck des Vertrauens der Kunden und Mitglieder in die Seriosität und Sicherheit der heimischen Volksbank“, gab sich Backhaus durchaus selbstbewusst.

Gesicherte Eigenkapitalquote

Angesichts des positiven Gesamtergebnisses kann die Märkische Bank ihre Kapitalausstattung weiter ausbauen und die Eigenmittelquote auf etwa 150 Millionen Euro und somit deutlich über die geforderten Eckwerte der Bankenaufsicht steigern. „Durch diese nochmals verbesserte Eigenkapitalausstattung ist unsere Risikotragfähigkeit überdurchschnittlich hoch“, verwies Hahn auf einen Top-Wert bei den Rating-Agenturen. „Dadurch sind wir in der Lage, auch künftig die Kreditversorgung der heimischen Region sicherzustellen.“

Einen kleinen Wermutstropfen kündigte Vorstandssprecher Backhaus allerdings in Richtung seiner Großkunden an: Da sein Haus seit Juni 2014 für die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) platzierten Liquiditätsüberschüsse einen Negativzins berappen muss – zurzeit 0,5 Prozent –, gibt sie diesen Effekt jetzt in Form eines Verwahrentgelts weiter: „Das ist für uns ein sehr sensibles Thema“, denkt der Märkische-Bank-Chef bei dieser Maßnahme lediglich an Beträge ab einem hohen sechsstelligen Bereich. Dabei werde der aktuelle Negativzins an Neukunden komplett weitergereicht, während es für Kunden des Hauses individuelle Vereinbarungen gebe.