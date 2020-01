Trotz Frist-Ende: Staubsauger-Halle soll bald gebaut werden

Seit drei Jahren ist nichts mehr passiert an der Straßenecke Herdecker Straße/Sporbecker Weg nichts mehr passiert. Dabei hatte das Unternehmen „Cleancar“ Anfang 2017 hier ein Wohnhaus abreißen und den Rest der Eckfläche ebnen lassen, um an gleicher Stelle eine Staubsaugerhalle mit Waschstraße zu errichten. Neben 20 Staubsaugerplätzen im Inneren der Halle sollten auch im Außenbereich Selbstservice-Plätze entstehen, an denen Autos gesaugt werden können.

Passiert ist seither, wie erklärt, nichts. Die Natur holt sich das Gelände Stück für Stück zurück. Auf einem Schild wird allerdings immer noch darauf hingewiesen, was hier angeblich mal entstehen soll.

„Für das Grundstück wurde 2017 ein positiver Vorbescheid zum Neubau einer Autowaschanlage, Staubsaugerhalle und Tankstelle erteilt, dessen Gültigkeit allerdings im vergangenen August abgelaufen ist. Weitere Vorgänge sind diesbezüglich derzeit bei der Stadtverwaltung nicht bekannt“, sagt Stadt-Pressesprecher Michael Kaub.

Auf dieser Fläche an der Herdecker Straße soll die neue Staubsaugerhalle entstehen. Foto: Michael Kleinrensing

Sind die Projekt-Pläne damit gestorben? Die Antwort ist: nein. Denn das Unternehmen Cleancar erklärt auf Anfrage, dass man weiter beabsichtige, die geplante Staubsaugerhalle hier zu errichten. „Wir wollen unsere Pläne am Standort in Hagen weiter umsetzen“, sagt eine Unternehmenssprecherin von Cleancar. Dass die Bauvoranfrage mittlerweile erloschen sei, wisse man. Andere Projekte in NRW hätten allerdings Vorrang gehabt, so dass man sich jetzt erst um den Standort in Hagen kümmern könne.

Gegenüber der Fläche steht die ehemalige Avia-Tankstelle leer. „Für die leerstehende Tankstelle liegt kein Antrag vor. Ebenso liegen dem Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung derzeit keine Informationen vor, dass dort etwas geplant wäre“, so Stadtsprecher Kaub. Auch das Unternehmen Cleancar, so eine Sprecherin, habe kein Interesse an einer weiteren Fläche.