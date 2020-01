Training für Kopf und Körper: Erster Skill-Court in Hagen

In Wallfahrtsorten hängen die Krücken der geheilten als Zeichen für ein Wunder über der Straße. Nun hat es mit einer unerklärlichen Spontanheilung wenig zu tun, dass ein Patient in der Praxis von Björn Grobe die Gehstützen zum ersten Mal seit Monaten zur Seite legt. „Das ist kein Wunder, das ist reine Kopfsache“, sagt Björn Grobe als er das Video des Mannes auf dem Smartphone zeigt.

Im Kopf und am Köper setzt er an, der Skill-Court, der erst Ende August seine Weltpremiere gefeiert und den Physiotherapeut Grobe jetzt in seiner Praxis im Wasserlosen Tal eingerichtet hat. Als nur eines von neun Unternehmen bundesweit. „Skills“ – englisch für Fertigkeiten – werden gefördert. Und zwar, indem Synapsen, Verbindungen, wieder belebt werden, die bei allen Menschen vor sich hin schlummern.

Fußballer lernen, das Spiel vorausschauen zu lernen

Das gilt für den Mann mit den Krücken, der sich erst an seine Gehilfen klammert, auf den Monitor vor ihm blickt und vorsichtig die ersten Schritte auf der Fläche macht, ebenso wie für den Fußballer, der mit einem Ball am Fuß von einem Feld ins andere dribbelt und lernt, Spiele vorausschauend zu lesen. Und es gilt erst recht für einen Reporter, der tapsend in Runde eins an einfachsten Aufgaben scheitert.

Mit verschiedenen kleinen Feldern ist er unterlegt, der Skill-Court. Der Nutzer blickt auf einen Monitor, bekommt Aufgaben gestellt, die er mit Kopf und Körper lösen muss, in dem er wiederum die Felder ansteuert. Das hat etwas von einer Spielekonsole, bei der Kameras oder Sensoren reale Bewegungen auf dem Fernseher umsetzen.

Hilfe für Parkinson- und Schlaganfall-Patienten

Tapsiger Selbstversuch: Björn Grobe beobachtet WP-Reporter Jens Stubbe. Foto: Michael Kleinrensing

Allerdings geht es hier nicht um virtuellen Bowlingspaß, sondern darum, zunächst Aufgaben im Kopf zu lösen und die entsprechenden Befehle weiterzugeben. Das beginnt damit, dass man durch Bewegung Formen wie Dreiecke, Vierecke oder Kreise durch passende Tunnel steuert, geht über eine Art Vokabeltest, bei dem sich hinter jeder der Flächen auf dem Boden ein Wort verbirgt und geht bis zu Zahlenreihen, die man sich merken und ablaufen muss. „Wenn man eine halbe Stunde trainiert, kann das sehr fordernd sein“, sagt Grobe.

Die Möglichkeiten, die Aufgaben – sie sind vielfältig. „Das macht den Skill-Court zu einem Tool, das für viele Zielgruppen geeignet ist“, so Grobe, „ich kann es einsetzen, um Bewegung bei Kindern zu fördern und bei der Mobilisierung eines Schlaganfallpatienten.“ Intensität und Belastung können gesteuert werden. Was für die Anstrengung im Kopf wie für die körperliche Beanspruchung gilt.

Präsentation am 11. Januar

Dabei stehen Grobe und sein Team noch am Anfang. „Offiziell präsentieren wir am 11. Januar das neue Angebot“, sagt Björn Grobe, „wir probieren gerade viel aus, lernen selber noch dazu, obwohl wir selbst schon einiges über Menschen und den Zusammenhang zwischen Kopf und Bewegung wissen.“