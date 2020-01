Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theologie und Philosophie studiert

Norbert Bathen wurde im April 1951 als Kind gläubiger Eltern in Meschede geboren.

Nach dem Abitur am Gymnasium der Benediktiner studierte er Theologie und Philosophie in Paderborn und Fribourg/Schweiz. 1974 legte er das theologische Examen ab und wurde 1975 in Paderborn zum Priester geweiht.

Von 1976 bis 1979 war er als Vikar in Hamm-Herringen tätig, anschließend als Aushilfspfarrer in Drolshagen-Iseringhausen. 1986 erwarb er seinen Doktortitel in Philosophie.

Anschließend blieb er weitere zehn Jahre als Pfarrvikar in Iseringhausen tätig und hatte zusätzlich einen Lehrauftrag am Lehrstuhl für Philosophie der Universität Bonn.

Sein Ziel, sich zu habilitieren, gab er 1996 angesichts der Arbeitsbelastung auf. Norbert Bathen wurde noch im selben Jahr Pfarrer der St.-Marien-Kirche in Hagen.