Theater Hagen zeigt Ovid kurz vor dem Lockdown

Hagen. Das Theater Hagen macht jetzt Ovids Geschichten zu einem Musiktheater-Experiment. So findet Echo ihre Stimme wieder.

Der junge Mann mit den wunderschönen schwarzen Locken umarmt und liebkost sich selbst; er versucht sein Spiegelbild zu küssen und wird dabei vom Werben des jungen Mädchens nur belästigt. Die unmögliche Liebe zwischen Narziss und Echo ist seit der Antike ein Sinnbild für Beziehungsverwerfungen. Aber die Sage bedeutet musikgeschichtlich noch viel mehr, denn sie legitimiert eine von Kirche und Tanz emanzipierte Instrumentalmusik. Der Hagener Intendant Francis Hüsers stellt sie jetzt als Regisseur im Lutz des Theaters Hagen ins Zentrum eines Theaterprojektes, das Ovids Metamorphosen mit Musik aus drei Jahrhunderten verbindet.

Schlagzeug im Weberinnen-Wettstreit

Ovids Geschichten mit Philipp Alfons Heitmann und Klaus Korte (Saxophon). Foto: INKA VOGEL / Inka Vogel / Theater Hagen

Anders als viele Theatermanager begreift Hüsers das Orchester nicht als gesichtsloses Kollektiv, sondern sieht das künstlerische Potenzial der individuellen Musiker. „Ovids Geschichten“ wird daher weniger durch Text als durch Musik erzählt, durch das Klavierspiel von Taepyeong Kwak, die wunderbar weichen und singenden Saxophonkantilenen von Klaus Korte, durch die archaisch anmutenden Oboen-Metamorphosen, die Fanny Kloevekorn intoniert und durch die sprachmächtigen Schlagzeug-Soli von Heiko Schäfer. Wenn Arachne ihren Faden im Wettstreit mit der Göttin Pallas Athene webt, liefert das Schlagzeug dazu Maschinenmusik, der Rhythmus des Webstuhls wird gnadenlos von den Hi-Hats angetrieben.

Die Bühne von Tobias-Rene Kersting ist reduziert, im Mittelpunkt stehen ein kleines Wasserbecken und eine Showrampe. Ansonsten wird sie von den Positionen der Musiker geprägt. Für den Regisseur Hüsers ist es interessant, in welcher Beziehung die drei ausgewählten Ovid-Texte zu Wort und Musik, aber auch zum Theater stehen. Pyramus und Thisbe beispielsweise bringen das Motiv des tragischen Liebestodes in die Welt, wie es von Romeo und Julia und später von Tristan und Isolde nachgelitten wird. Und in Arachnes Herausforderung der Pallas Athene geht es um nicht weniger als das Selbstbewusstsein und den Auftrag des Künstlers, der ebenso ein Schöpfer ist wie Gott oder Göttin.

Arachne in roten Pulswärmern

Zwei Darsteller verkörpern die Protagonisten. Die großartige Wuppertaler Sopranistin Dorothea Brandt nähert sich als Echo dem Narziss mit Mozart-Tönen, so zart und stark wie gefrorenes Glas. Michael Mayer durchlebt im schwarzem Pulloverkleid mit aufgeribbelten roten Pulswärmern eine Metamorphose vom Narziss in Arachne, die noch ein weiteres Motiv aufgreift, jenes der Parzen, die den Lebensfaden spinnen.

Francis Hüsers fügt der bereits sehr konzentrierten Ovid-Adaption eine weitere Umdrehung hinzu. Die Figur des Cotta (Philipp Alfons Heitmann) ist Christoph Ransmayrs Roman „Die letzte Welt“ entlehnt. Bei Hüsers ist Cotta der Oberlehrer, der sich mit Laptop und Reclamheft auf Spurensuche zu Ovids Verwandlungen begibt, er ist der Störenfried, der das Spiel durchbricht und den Schlagzeuger pantomimisch genervt schilt, weil der zu langsam umbaut, er ist der Bildungsbürger, der sich an Ovids Versen so berauscht, dass er sie zwanghaft wiederholen muss und sie im Fall von Pyramus und Thisbe nur mit gestelztem Pathos vortragen kann. Und er ist der Eindringling, der mitspielen will, indem er Echo vergewaltigt.

Weiblicher Sprachverlust

Diese Verschränkung der Erzählebenen funktioniert als Konzept, aber nicht unbedingt im Spiel, denn sie vermittelt sich ausgesprochen schlecht. Sie ist aber notwendig, damit die vergewaltigte Echo alias Dorothea Brandt „Sequenza III“ von Luciano Berio singen, kann, ein ungeheuer existenzielles und ungeheuer virtuoses Mikro-Musiktheater über weiblichen Sprachverlust und die Suche nach Sprache mit Zähneklappern, Zungentrillern und Lachsalven, die wie Schreie aus tiefster Seele wirken.

So schließt sich der Kreis. Echo befreit sich von dem Fluch, lediglich das Echo ihrer Gegenüber zu sein und findet ihre Stimme wieder. Und während die Musiker sich zur Jazzcombo zusammenschließen, kann sich Narziss lange genug von seinem Spiegelbild losreißen, um die Oboistin Fanny anzusehen.

Die Premiere war am 1. November. Wir haben die Generalprobe besucht. www.theaterhagen.de