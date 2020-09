Theater Hagen mit Tristan für Theaterpreis Faust nominiert

Köln. Die Hagener Tristan-Inszenierung von Jochen Biganzoli ist für den wichtigsten Theaterpreis Deutschlands nominiert

Regisseur Jochen Biganzoli freut sich. Denn ihm ist das Unmögliche gelungen. Für seine Inszenierung von „Tristan und Isolde“ am Theater Hagen wurde er für den Theaterpreis Faust 2020 nominiert. Selten nur schafft es ein kleines Stadttheater in die Endrunde des wichtigsten deutschen Theaterpreises. Weitere Nominierungen in den Kategorien Regie, Kostüme und Darsteller gehen unter anderem an das Thalia Theater Hamburg, die Volksbühne Berlin, die Bayreuther Festspiele und die Bayerische Staatsoper.

Viel Beifall vom Publikum

Jochen Biganzoli hatte mit GMD Joseph Trafton als musikalischem Leiter Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in Hagen mit einem radikalen Inszenierungskonzept gezeigt, das sich auf die innere Handlung konzentrierte. Entsprechend baute Bühnenbildner Wolf Gutjahr Simultanzellen ohne Ausgang. Die Produktion war vom Publikum und der Kritik weit über die Region hinaus gefeiert worden. Der „Faust“-Theaterpreis wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und dem Deutschen Bühnenverein in Köln vergeben.