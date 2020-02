Die 2. Hagener Karnevalskirmes hat von Weiberfastnacht bis einschließlich Rosenmontag von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Karnevalskirmes flankiert den Rosenmontagszug. Bislang sind 58 Nummern (Prunkwagen und Fußgruppen) als Teilnehmer gemeldet.

Am Rosenmontag stellen sich die Wagen um 13 Uhr an der Frankfurter Straße auf, um 14 Uhr setzt sich der Zug mit Prinz Dennis I. und Prinzessin Doreen I. in Richtung Friedrich-Ebert-Platz in Bewegung.