Hohenlimburg. Kaum eine Gaststätte in Hagen bietet Public-Viewing zum „SuperBowl“ an. Das „Limmeg“ in Hohenlimburg hält dagegen

Mehr als 800 Millionen Zuschauer sitzen Sonntagnacht weltweit vor den Fernsehschirmen und verfolgen das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL: den „Super Bowl“. Kaum eine Gaststätte in Hagen überträgt dieses Spiel live – was daran liegen mag, dass die Übertragung nachts stattfindet, bis etwa 5 Uhr deutscher Zeit. Eine Gaststätte in Hohenlimburg geht nun erstmals für das Spiel in die Nachtschicht: Das „Limmeg“ in der Gaußstraße.

Premiere für das „Rudel-Gucken“

„Wir probieren es einfach mal aus“, sagt Beatrix Schötz, Besitzerin der Gaststätte. Die Idee zur Übertragung kam von Stammgast Hasan Kahraman, der selbst seit Jahren den „Super Bowl“ am Fernseher verfolgt. Knapp zehn Zusagen habe er bereits für den gemeinsamen Football-Abend im „Limmeg“ gewinnen können. Über weitere Fans würde er sich freuen. „Wir hoffen, dass es ein Rudel-Gucken wird.“

Derweil stellt sich die Inhaberin vom Limmeg auf eine lange Nacht hinter der Theke ein. „Wir haben sonntags immer schon ab 10 Uhr morgens geöffnet“, sagt Beatrix Schötz. „Den Tag übernimmt aber dann eine Mitarbeiterin. Entweder mein Mann oder ich werden in der Nacht hier sein.“ Schötz geht ganz ohne Erwartungen in das nächtliche Sportevent und ist gespannt, ob das Angebot angenommen wird.

Risiko für die Wirtin

„Es ist natürlich ein Risiko, gerade weil das Spiel auch im normalen Fernsehen übertragen wird“, sagt sie. „Aber wir wollen ja auch mal etwas tun, um die Stadt zu beleben.“ Auf zwei Fernsehern wird das Football-Spiel in der Gaststätte übertragen. Diese Ausstattung gibt es schon lange, werden im „Limmeg“ doch auch regelmäßig die Spiele der Fußball-Bundesliga. übertragen.

Wenn der Zulauf auch zum diesjährigen „Super Bowl“ stimmt, könne sie sich durchaus eine Wiederholung im kommenden Jahr vorstellen, sagt Schötz. Zum Super Bowl 2021. „Erstmal ist das für uns aber ein Experiment.“