Ein Enervie-Mitarbeiter an einem örtlichen Stromzähler.

Hagen Brand: Stromausfall in der Augustastraße in Wehringhausen

In der Augustastraße ist teilweise der Strom ausgefallen. Energieversorger Enervie ist unterwegs

Einige Haushalte in der Augustastraße in Wehringhausen müssen aktuell auf Strom verzichten. Der Grund: Im Keller des Hauses Nummer 43 ist es nach ersten Erkenntnissen zu einem Brand in einer Unterverteilung gekommen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Energieversorger Enervie kümmert sich aktuell um die Problembehebung. Wir informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.