Stimmungsvoller Start in die Hagener Weihnachtsmarkt-Wochen

Hagen. Die Weihnachtsmärkte im Freilichtmuseum, im Volmetal sowie in Haspe lockten am Wochenende mit adventlicher Stimmung Tausende an.

Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, und zwischen Fachwerkhäusern reihen sich kleine, verzierte Buden aneinander, an denen allerhand Selbstgemachtes zum Verkauf geboten wird. Das erste Adventswochenende ist traditionell den Weihnachtsmärkten im Freilichtmuseum, in Haspe sowie in Dahl vorbehalten.