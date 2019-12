Nichts zu tun, wäre eine Verschwendung. So ist das Geld, das die Stadt in die Häuser am Bodelschwinghplatz steckt, aber eine gute Investition.

Städtische Investitionen am Bodelschwinghplatz sind sinnvoll

Es ist gut, dass die Stadt weiter in die Immobilien rund um den Bodelschwinghplatz investiert. Denn das ist keine Geldverschwendung. Verschwendung wäre es gewesen, wenn man den Bodelschwinghplatz saniert und sich dann allein auf die Kraft des Markts verlassen hätte. Dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass die dort investierten Steuergelder verpufft wären. Denn die Problemlage in dem Viertel ist zu groß, als dass sich ganz schnell so viele seriöse Investoren für die Immobilien gefunden hätten. So aber unterstützt das städtische Engagement auch die engagierten Privat-Besitzer. Und die Chance ist da, dass wir in ein paar Jahren durch ein völlig anderes Bodelschwinghplatz-Viertel gehen können.

