Stadt Hagen ist für eventuellen Wintereinbruch gewappnet

Vertreter des Hagener Entsorgungsbetriebs (HEB), des Wirtschaftsbetriebs (WBH), des städtischen Rechts- und des Ordnungsamtes trafen sich dieser Tage zur alljährlichen Winterdienstbesprechung.

Denn obwohl die Winter der letzten Jahre ihren Namen nicht so recht verdienten, müssen und wollen die Behörden für den Ernstfall gewappnet sein. „Es heißt, dass alle zehn bis zwölf Jahre ein harter Winter mit viel Schnee vorkommt“, so HEB-Sprecherin Jacqueline Jagusch: „Zumindest galt diese alte Weisheit vor dem Klimawandel. . .“

Den letzten richtigen Winter, in dem in Hagen kontinuierlich zwei Wochen lang Schnee fiel, gab es 2010/2011. Desto schwerer fällt es Autofahrern sich umzustellen, wenn es nach so langer Zeit plötzlich kräftig schneien sollte. Die Streupflicht, die der Stadt obliegt und die diese wiederum an den HEB delegiert hat, beginnt um 7 Uhr, wenn der Berufsverkehr einsetzt. Bei starkem Schneefall rücken die zwölf Fahrer, die die Frühschicht bilden, allerdings schon um 4 Uhr mit ihren Räum- und Streufahrzeugen aus.

Ständige Rufbereitschaft

Zunächst werden die Hauptverkehrsstraßen, insbesondere die Bundesstraßen 54, 7 und 226, geräumt, ebenso die Krankenhauszufahrten. Es folgen die für den Busverkehr wichtigsten Straßen und solche Abschnitte, an denen die Müllabfuhr hängen bleiben könnte, sowie zuletzt die Wohnstraßen. Ab 15 Uhr besteht nur noch für die überörtlichen wichtigen Straßen sowie die Klinikzufahrten eine Streu- und Räumpflicht, dann werden noch sechs Mitarbeiter im Winterdienst eingesetzt. Von 22 bis 4 Uhr sind es nur noch zwei Kollegen. Für alle im Winterdienst tätigen Mitarbeiter besteht zwischen dem 15. November und 31. März ständige Rufbereitschaft. „Die Kollegen dürfen in diesem Zeitraum auch keinen Urlaub nehmen“, berichtet Jacqueline Jagusch.

Obwohl starke Schneefälle in den vergangenen Jahren weitgehend ausblieben – der Skiclub Hagen demontierte 2016 konsequenterweise seine Liftanlage und die Flutlichtmasten auf dem Goldberg –, hallt der Winter 2009/10 bis heute nach. Weil dem HEB seinerzeit aufgrund der großen Nachfrage die Salzvorräte ausgingen, entschied der Stadtrat, dass fortan eine zusätzliche Salzreserve von 2500 Tonnen eingelagert werden müsse, die seitdem auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage schlummert. Außerdem verfügt der HEB über 2400 Tonnen auf den beiden Betriebshöfen an der Fuhrparkstraße in Eckesey sowie in Hohenlimburg. Im vergangenen Winter 2018/19 mussten in Hagen lediglich 400 Tonnen Salz gestreut werden. „Das ist, verglichen mit früheren Dimensionen, so gut wie nichts“, sagt Jagusch.

Pflicht der Anwohner

Für das Streuen und Räumen auf den Bürgersteigen sind die Anwohner zuständig. Die HEB-Sprecherin erinnert daran, dass Bürger gegebenenfalls verantwortlich gemacht werden können und für die Folgekosten aufkommen müssen, wenn auf dem nicht geräumten Abschnitt vor ihrer Haustür jemand stürzt und sich verletzt.

Die Stadt selbst hat mit dieser Pflicht schon unliebsame Erfahrungen gemacht: 2014 rutschte eine Rentnerin (77) auf der Mars-Platte vor den Schaufenstern des Pelzhauses Wolff in der Fußgängerzone aus und verletzte sich schwer, woraufhin das Landgericht Hagen die Stadt zu 5000 Euro Schmerzensgeld und umfangreichem Schadensersatz verurteilte, weil sie nichts gegen die schon lange bekannte Rutschgefahr auf den abgeriebenen Platten unternommen habe.

Infobox Bushaltestellen räumen Was Anwohner oft nicht wissen: Wenn sich vor ihrem Grundstück eine Bushaltestelle befindet, sind sie verpflichtet, auch diese zu räumen und nicht bloß den Bürgersteig. Die Gehwege müssen möglichst auf einer Breite von 1,50 Metern geräumt werden, damit zwei Leute aneinander vorbei passen.

Die Räumpflicht für Anwohner gilt werktags von 7 bis 20 Uhr bzw. sonntags von 8 bis 20 Uhr. Übrigens: Nur auf Treppen oder steilen Wegabschnitten darf mit Salz gestreut werden, ansonsten sind, der Umwelt zuliebe, abstumpfende Mittel wie Split oder Sand vorgeschrieben.