Spielhallen-Wildwuchs: Urteil bleibt in Hagen ohne Effekt

Mit einem neuen, deutlich strengeren Glücksspielstaatsvertrag wollte das Land Nordrhein-Westfalen die zunehmende Verbreitung von Spielhallen in den Städten des Landes einbremsen. Doch in Hagen kam die Verwaltung bereits vor zwei Jahren zu der Erkenntnis, dass die Neuregelung, die Mindestabstände von 350 Metern zu Konkurrenten, aber auch Kindergärten, Schulen und anderen Jugendeinrichtungen festlegt, in Hagen nicht greife. Daran ändere auch das jüngste Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster nichts, so die aktuelle Einschätzung des Rathauses.

Das Gericht hatte entschieden, dass Genehmigungen zum Betrieb von Spielhallen durch die NRW-Kommunen bloß noch nach einem gesetzlich vorgeschriebenen Auswahlverfahren erteilt werden dürften. Demnach stehen Jugend- und Spielerschutz absolut im Mittelpunkt.

Zunächst hatte man auch in Hagen große Hoffnungen in den neuen Glücksspielstaatsvertrag gesetzt, um den Betreibern zur Eindämmung der Glücksspielsucht und im Sinne eines besseren Jugendschutzes das Leben schwerer machen zu können. Doch nach Lesart des Hagener Rechtsamtes stellte sich schnell heraus, dass die neuen Regelungen offenkundig weitgehend ins Leere laufen. Nur eine der 75 Spielhallen, so der Stand im Oktober 2017, müsse geschlossen werden. In 57 weiteren kritischen Fällen sicherten sogenannte Härtefallregelungen den Weiterbestand. „Ich hätte mir nur im Sinne der Prävention gegen Spielsucht vom Land strengere Vorgaben gewünscht“, bedauerte seinerzeit Ordnungsdezernent Thomas Huyeng.

In Hagen profitieren viele Spielhallen von Bestandsschutz. Foto: DPA

Bestandsschutz ist kein Argument

Nach den jüngsten Urteilen des OVG Münster können sich Spielhallenbetreiber aber auch nicht mehr auf Härtefallregelungen oder Bestandsschutz berufen, wenn sie die geforderten Mindestabstände nicht einhalten. Seit Ablauf einer Übergangsfrist zum 1. Juli 2017, so das Urteil der Richter, müssen die Kommunen jetzt bei fehlendem Mindestabstand untereinander eine Auswahlentscheidung nach den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages treffen. Als Folge stünden Spielhallen faktisch vor dem Aus. Dabei dürfe es dann keine Rolle mehr spielen, ob ein Spielhallenstandort älter ist und für sich Bestandsschutz einklagt.

Entscheidend sei im Sinne eines erfolgreichen Kampfes gegen den Wildwuchs dann nur noch, so das OVG, wo Glücksspielsucht besser verhindert werden könne oder wo Jugend- und Spielerschutz besser gewährleistet werde. Dieses gesetzlich vorausgesetzte Auswahlverfahren sei nach Ablauf der Übergangsfrist notwendig, verweisen die Münsteraner (Az.: 4 A 1826/19 und 4 A 665/19) auf eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes.

Andere Härtefallargumente in Hagen

Bei der Stadt Hagen geht man derweil davon aus, dass die Hagener Situation durch die jüngste Rechtsprechung nicht berührt werde. „Die in Hagen geltend gemachten Härtefallregelungen haben nichts mit den Abstandsregelungen zu tun“, betont Stadtsprecher Michael Kaub. „Vielmehr haben die Spielhallen-Betreiber beispielsweise langfristige Mietverträge für die Geschäftsräume oder auch langfristige Leasingverträge für die Spielgeräte geltend gemacht.“ Allerdings wolle sich die Stadt den Münsteraner Urteilsspruch noch einmal vertiefend ansehen: „Eventuell ergeben sich daraus ja noch Erkenntnisse, so dass es zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zusätzliche Einschränkungen in der Hagener Spielhallen-Szene geben wird“, möchte Kaub weitere Maßnahmen nicht ausschließen.

Entscheidung mit Blick auf die Stadt Wuppertal

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat eine erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf bestätigt, wonach die Stadt Wuppertal erstmals nach den kompromisslosen Regeln des Auswahlverfahrens einem Spielhallenbetreiber eine glücksspielrechtliche Erlaubnis erteilen muss.

Der 4. Senat hat in seiner Urteilsbegründung ausgeführt, dass nach den Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags Spielhallen nach Ablauf einer zuvor bestehenden Übergangsfrist zueinander grundsätzlich einen Mindestabstand von 350 Metern Luftlinie einhalten müssten. Forderten nach Ablauf der Übergangsfrist mehrere Betreiber von Spielhallen, die zueinander den gesetzlichen Mindestabstand nicht einhielten, die Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis, bedürfe es einer Auswahlentscheidung, für welche Spielhalle eine Erlaubnis erteilt werde.

Bei der Auswahlentscheidung seien in Nordrhein-Westfalen insbesondere die Ziele des Glücksspielstaatsvertrags (Verhinderung und Bekämpfung von Glücksspielsucht, Kanalisierung und Begrenzung des Glücksspielangebots, Jugend- und Spielerschutz, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Spiels und Schutz vor Kriminalität) zu berücksichtigen. Die Behörde dürfe einen Betreiber nicht wegen seiner Bestands- und Vertrauensschutzinteressen (wie etwa des längeren Bestehens des Spielhallenstandortes) auswählen, wenn die Spielhalle eines Konkurrenten besser geeignet sei, die Ziele des Staatsvertrags zu erreichen.

Von der Notwendigkeit, nach Ablauf der Übergangsfrist eine Auswahlentscheidung zu treffen, werde die Behörde nicht dadurch entbunden, dass sie sogenannte Härtefallerlaubnisse erteile. Diese Vorgaben habe die Stadt Wuppertal nicht beachtet. Sie müsse das Auswahlverfahren unter Beteiligung aller Betreiber noch durchführen. In die Auswahl seien auch die Bewerber einzubeziehen, die bisher bereits Härtefallerlaubnisse erhalten hätten.