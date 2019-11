SPD Hagen fordert: Mehr Geld für Spielplatz-Sanierungen

Hagen. Die erhöhten Zuweisungen aus Düsseldorf wecken Begehrlichkeiten: Die Hagener SPD möchte die Extra-Euros in die Spielplatzsanierung stecken.

Kämmerer Christoph Gerbersmann hatte es schon erwartet: Angesichts der um etwa eine Million Euro erhöhten Zuweisungen des Landes zum kommunalen Haushalt kommen prompt die ersten Begehrlichkeiten aus der Politik. So beantragt die SPD-Ratsfraktion für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die im Etat für 2020 eingestellten Finanzmittel für den Umbau und die Einrichtung von Kinderspielplätzen in Höhe von insgesamt knapp 400 000 Euro auf 800 000 Euro zu verdoppeln.

Bereits im August hatte die Stadtverwaltung eine – damals noch unvollständige – Maßnahmenliste mit den dringlichsten Ersatzbeschaffungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 erarbeitet. Darin waren seinerzeit für das gesamte Stadtgebiet bereits 15 Spielplätze mit dringendem Sanierungsbedarf identifiziert. Hierfür, so kritisieren die Sozialdemokraten, stehen in den kommenden beiden Jahren aber nur jeweils 125.000 Euro zur Verfügung.

Unterfinanzierung bei Spielgeräten

Darüber hinaus prognostiziert die Verwaltung in ihrem Haushaltsplanentwurf für den Planungszeitraum 2020/2021 einen „erhöhten Bedarf für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten“, hat aber jeweils lediglich einen Betrag von 272 000 Euro in den Doppelhaushalt eingestellt, warnen die Genossen auch an dieser Stelle vor einer Unterfinanzierung.

„Da nicht absehbar ist, ob die erhöhten Landeszuweisungen auch in 2021 fließen werden und die Verwaltung für die Folgejahre 2022, 2023 und 2024 lediglich noch einen Finanzansatz für Spielplätze von 17.000 Euro eingeplant hat, sollten im kommenden Jahr mit den zur Verfügung gestellten Mitteln möglichst viele Plätze saniert und neu ausgestattet werden können“, begründet SPD-Fraktionschef Claus Rudel die Forderung seiner Partei. Die SPD-Ratsfraktion sehe in dieser Maßnahme einen wichtigen Schritt hin zu einer familienfreundlicheren Stadt.