SPD Hagen fordert eine faire Wahlkämpfer-Kultur ein

Noch sind es 276 Tage, bis die Bürger zur Kommunalwahl 2020 aufgerufen sind. Neun Monate, in denen sicherlich manches politische Scharmützel ausgefochten wird. Dennoch hält es die SPD schon jetzt für geboten, die politischen Mitbewerber zu einem fairen Wettbewerb aufzurufen. Hintergrund dieses Appells sind die jüngsten Leserbriefe von FDP- und Grünen-Funktionären, die ohne ihre Parteizugehörigkeiten kenntlich zu machen die Genossen und ihren designierten OB-Kandidaten Wolfgang Jörg in ein schlechtes Licht rücken.

„Wenn Eberhard Gutsche in seinem Leserbrief die Allianzfraktionen lobt und den SPD-OB-Kandidaten kritisiert, dann tut er das sicherlich nicht als politisch interessierter Bürger, sondern als Vorstandsmitglied des Hagener FDP-Kreisverbandes. Also als aktiver Parteifunktionär, von dem man eine solche parteipolitisch motivierte Reaktion erwarten kann“, stellt Claus Homm, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Hagen, fest. „Und wenn Almut Kückelhaus sich ebenfalls in einem Leserbrief kritisch mit der SPD auseinandersetzt, dann tut auch sie das schlichtweg vor dem Hintergrund ihrer aktiven Vorstandsfunktion im Kreisverband der Grünen.“

Gesteuerte Kommentare

Eine Wahlkampfstrategie mit geschlossenem Visier, die bislang in der politischen Auseinandersetzung nicht zum üblichen Miteinander in Hagen gehörte. „Wir hoffen nicht, dass dies der politische Stil der grün-gelben Allianzpartner geworden ist. Seit wir als Hagener SPD mit Wolfgang Jörg einen sehr respektablen und chancenreichen OB-Kandidaten nominiert haben, nehmen derartige von den Parteien gesteuerte Leserbriefe und Facebook-Kommentare erkennbar zu“, fordert Homm eine Rückkehr zum transparenten Wettstreit um Standpunkte.

Infobox Die Redaktionsregel Die Hagener Stadtredaktion betrachtet die Leserbrief-Rubrik auf der zweiten Lokalseite als Forum für Bürgerstimmen. Politische Statements von bekannten Parteifunktionären und Mandatsträgern präsentieren wir in Form von redaktionellen Beiträgen. Allerdings können wir nie ausschließen, dass uns Leserbriefschreiber, die zwar Parteimitglied sind, aber eher im Hintergrund agieren, mal durchgehen.

Die SPD-Funktionäre, so der Genosse weiter, hätten zuletzt die Leserbrief-Rubrik in der Tagespresse ebenfalls nicht missbraucht, um sich über interne Machtkämpfe bei den Hagener Grünen zu äußern oder um darzustellen, wie die Grünenfraktion als fünftes Rad am Allianzwagen ihre grüne Programmatik über Bord geworfen habe, offenbar zugunsten eines vom OB Schulz versprochenen Dezernentenjobs.

„Auch über die geistigen Ergüsse der Akteure in der FDP-Causa Ulrich Alda versus Lars-Peter Hegenberg haben sich unsere Mitglieder seinerzeit nicht öffentlich geäußert.“ Aber immerhin dokumentierten die grün-gelben Allianzpartner damit selbst, dass auch sie der Meinung seien, dass ihr OB Erik O. Schulz angesichts seiner schwachen Leistungsbilanz eine solche Wahlkampfunterstützung nötig habe, bilanziert Homm für die Hagener SPD selbstbewusst.