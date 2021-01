So viele Hagener haben schon erste Corona-Impfung erhalten

Ab sofort herrscht Klarheit darüber, wie der aktuelle Impfstand in der Stadt ist. Pflegeheimbewohner- und angestellte haben Priorität.

Hagen. 1907 Hagener haben bereits die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. 1031 davon in Pflegeeinrichtungen und 876 Hagener, die wegen ihres Berufes besonders früh an der Reihe sind. So zum Beispiel alle Angestellten in Pflegeberufen, die in Impfstufe eins von allen Berufsgruppen die oberste Priorität haben. Gefolgt wird dabei der Impfstufenempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO). Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe veröffentlicht diese Zahlen nun regelmäßig auf ihrer Plattform www.corona-kvwl.de/impfbericht. Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen meldete am Montag (Stand 0 Uhr) einen Inzidenzwert von 168,0 (Vortag: 156,9). Aktuell waren gestern 472 Hagener und Hagenerinnen nachweislich mit Corona infiziert. Insgesamt gab es 38 Neuinfizierte am Montag. Damit beträgt die Gesamtheit der Infizierten 5.711, davon 5.115 Genesene. Bisher sind 124 Personen aus Hagen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben.