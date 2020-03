Situation der Kinder: „Die soziale Lage Hagens ist prekär“

Hagen. Ilga Opterbeck, Leiterin des städtischen Beratungszentrums am Ring in Hagen, blickt auf ihre anspruchsvolle Arbeit.

Dr. Ilga Opterbeck (40) ist Leiterin des städtischen Beratungszentrums Rat am Ring, das zum Fachbereich Jugend und Soziales gehört. Das Zentrum am Märkischen Ring 101 hat sechs Arbeitseinheiten: die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, die heilpädagogische Ambulanz, die schulpsychologische Beratungsstelle, die Hilfen für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, die Fachberatung Kindeswohl sowie die Stelle für Täter-Opfer-Ausgleich in Jugendstrafverfahren und Konfliktschlichtung.





Frage: Sie sind angetreten mit dem Vorsatz, das Beratungszentrum mehr ins Bewusstsein der Hagener Öffentlichkeit zu bringen. Das Amt liegt allerdings recht versteckt…

Ilga Opterbeck: Richtig. Man muss wissen, dass es uns gibt. Und ich möchte, dass wir wegkommen von dieser Komm-Struktur und zu einer offenen Beratungsstelle werden. Wir müssen die Menschen abholen, ich könnte mir zum Beispiel Sprechstunden in den Schulen vorstellen. Die Möglichkeit, online einen Termin zu vereinbaren, sollte auch selbstverständlich sein. Bis hin zur Online-Beratung.

Infobox Mit Hagener Wurzeln Ilga Opterbeck wurde 1980 in Hagen geboren und wohnte bis zu ihrem sechsten Lebensjahr am Quambusch. Dann zog die Familie an die Ruhr ins benachbarte Wetter. Nach dem Studium der Psychologie in Bochum war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuniversität Hagen tätig und erforschte in einem Projekt die psychische Belastung pflegender Angehöriger von Demenzkranken. Außerdem arbeitete sie an der Frühförderstelle der Arbeiterwohlfahrt und an der psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Ennepe-Ruhr-Kreises. Im vergangenen Jahr übernahm sie die Leitung des Beratungszentrums Rat am Ring in Hagen. Ilga Opterbeck ist Mutter eines Kindes und lebt seit acht Jahren wieder in Hagen. Sie ist promovierte Diplom-Psychologin.







Sie selbst sind von Haus aus Psychologin. Wollten Sie immer das tun, was Sie jetzt tun?

Nein, ich bin eigentlich breit aufgestellt, war in unterschiedlichen Bereichen tätig, etwa Umweltpsychologie, klinische Psychologie, Arbeits- oder Reha-Psychologie. Als ich vor einigen Jahren zu einer Frühförderstelle stieß, hatte ich erstmals Kontakt zu Kindern. Das war mein Erweckungserlebnis. Da habe ich gemerkt, dass mein Herz für Kinder schlägt. Dass ich mir vorstellen kann, mein Leben lang für Kinder da zu sein. Weil sie es wert sind, für sie da zu sein und für sie zu kämpfen.





Sie haben 2014 den Deutschen Rheumapreis erhalten. Spielt das eine Rolle?

Der Preis an sich nicht, aber dass ich Rheuma habe seit meinen Kindheitstagen, das ja. Ich bin zwar schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 70 und bin dauerhaft auf Medikamente angewiesen, aber ich möchte anderen Menschen Mut machen. Meine Krankheit hat mich schon ein Stück stark gemacht.





Inwiefern?

Ich bin eifrig, ich kann mich auf eine Sache konzentrieren, ich weiß , was ich kann. Aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Das war und ist nicht immer einfach, aber ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht ein disziplinierter, kämpferischer Mensch geworden wäre. Ich wüsste meine Stärken nicht so zu schätzen. Aber wie gesagt: Ich weiß auch, wo meine Grenzen sind.

Kurz & Knapp Leidenschaft fürs Fahrrad Meer oder Berge? Meer, weil das Meeresrauschen und die Weite für mich zum Urlaub einfach dazugehören. Außerdem fahre ich gern Fahrrad. Klassik oder Pop? Das kommt auf meine Stimmungslage an. Ich besuche in Hagen die Familienkonzerte, aber bei der Krankengymnastik bevorzuge ich Popmusik. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Ich besitze zwar ein Auto, aber wenn es eben geht, fahre ich mit dem Rad. Auch zur Arbeit.







Wo liegen Ihre Stärken?

Ich hoffe, dass ich gut mir Kindern umgehen kann und dass ich ihre Problemlagen nachvollziehen kann. Ich glaube, ich verstehe es, die Perspektive zu wechseln und mich in das Kind zu versetzen. Viele, die zu uns kommen, kriegen im Alltag nur Negatives zu hören. Ich versuche, die Stärken zu sehen und hole die Kinder bzw. die Familien dort ab, wo sie stehen. Vielleicht kann ich mich gut in andere hineinversetzen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich andere ein Stück weit mitreißen kann. Ich mag die Ihr-schafft-das-Mentalität.





Die auch Ihnen weitergeholfen hat?

Ja, es sind schon die Dinge, die mir selbst geholfen haben, die ich weitergeben möchte, etwa sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Mir wurde ja mit 18 gesagt, na ja, ob du jemals erwerbstätig werden kannst. . . Ein Jahr lang habe ich im Rollstuhl gesessen bzw. bin auf Krücken gegangen. Ich hätte direkt meine Rente beantragen können. Jetzt bin ich hier und arbeite in Vollzeit.





Wie gehen Sie vor in Gesprächen mit aus der Bahn geratenen Familien?

Was alle Mitarbeiter hier eint: Wir erarbeiten die Lösungen mit den Klienten, wir geben sie nicht vor. Die Familien sitzen selbst auf dem Fahrrad, wir müssen sie zum Strampeln bringen. Manchmal sind auch klare Ansagen nötig. Aber wir glauben, dass jeder Mensch die Kraft in sich trägt, es zu schaffen.





Was hat man sich denn zum Beispiel unter der schulpsychologischen Beratungsstelle vorzustellen?

Eine Zielgruppe der Fachberatung Kindeswohl sind die Lehrer. Sie gehören zu den sogenannten Berufsgeheimnisträgern. Wenn sich ein Lehrer große Sorgen um einen seiner Schüler macht und bei dem Schüler zum Beispiel das Wohlergehen durch eine Vernachlässigung durch die Eltern gefährdet scheint, dann kann er sich an uns wenden. Wir beraten anonym und klären, ob eventuell eine Meldung an das Jugendamt erforderlich ist. Die Kinderärzte gehören ebenfalls zu den Berufsgeheimnisträgern, die sich bei Fragen rund um die Gefährdung des Kindeswohls an uns wenden können. Allerdings ist es manchmal nicht so leicht, die Ärzte mit unserem Angebot zu erreichen. Aber wir planen gerade etwas, um das zu ändern.





Was genau?

Eine Mitarbeiterin wird bald zusammen mit einer Ärztin aus Hagen einen interprofessionelle Qualitätszirkel für frühe Hilfen ins Leben rufen und moderieren. An dem Qualitätszirkel sollen die Hagener Ärzte, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sowie Mitarbeiter der Jugendhilfe teilnehmen. Ärzte sind ja in ganz anderen Arbeitsbedingungen, die können nicht mal eben, wenn ihnen etwas auffällig erscheint, zur Beratungsstelle gehen, wenn das Wartezimmer voll ist. Also müssen wir sie anders abholen und ihnen neue Möglichkeit geben.







Werden es immer mehr Kinder, die Hilfe benötigen?

Es gibt nun mal viel Leid in der Welt. Die soziale Lage Hagens ist prekär, die Situation vieler Familien ist nicht einfacher geworden. Sicherlich wird heutzutage auch genauer hingeguckt. Wenn ein Baby in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt schreckliche Dinge miterlebt, dann hat man früher gedacht, es merkt ja sowieso nichts. Inzwischen weiß man, dass das sehr wohl als eine entscheidende Entwicklungsphase angesehen werden muss.





Denken Sie manchmal ans Aufgeben?

Das wäre schlimm. Ich habe immer noch den Glauben daran, dass die Gesellschaft, dass der Menschen nicht von Grund auf schlecht ist. Es klingt vielleicht abgedroschen, aber Kinder sind unsere Zukunft. Man kann nicht genug in Kinder investieren. Die Gesellschaft können wir nicht ändern, das ist Aufgabe der Politik, aber die Kinder sind das schwächste Glied, auf ihnen endet der Druck, den immer mehr Familien empfinden.