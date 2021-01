Silvesternacht: Polizei in Hagen rückt zu 115 Einsätzen aus

Hagen. Von einem "Krieg gegen die Polizei" in Hagen war im Vorfeld der Silvesternacht die Rede. Das traf Gott sei Dank nicht ein. Die Bilanz.

Die Silvesternacht in Hagen verlief weitestgehend friedlich: Das ist die Bilanz der Polizei Hagen.

Zwischen 18 und 3 Uhr wurden 115 Einsätze verzeichnet. Häufigster Anlass für das Ausrücken der Beamten war das verbotene Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Wegen und Plätzen. Zudem gab es einige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung, da sich Feiernde nach

Mitternacht in größeren Gruppen sowie unzulässigen Personenkonstellationen auf

den Straßen versammelt hatten.

"Insgesamt ziehen wir nach dieser Silvesternacht ein positives Resümee. Der

überwiegende Teil der Hagener hat sich an die geltenden Regeln

und Anweisungen gehalten und den Start in das neue Jahr ruhig verbracht", so Polizeiführer Hubert Luhmann. Bei Zwischenfällen seien die Einsatzkräfte schnell vor Ort gewesen, so dass die Lage

frühzeitig wieder beruhigt werden konnte.

Ordnungshüter verteilen 22 Platzverweise

Unterstützt von Beamten der Bereitschaftspolizei, waren die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums und des Ordnungsamtes die gesamte Nacht über unterwegs und führten zahlreiche Kontrollen durch. Dabei sprachen die Ordnungshüter 22 Platzverweise aus. In drei Fällen wurden Feuerwerkskörper sichergestellt.

Insgesamt nahmen die eingesetzten Kräfte sechs Personen zur Verhinderung von Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam, darunter einen 25-Jährigen sowie einen 28-Jährigen. Die beiden Männer hatten in der Altenhagener Straße mit einer Schreckschusspistole geschossen.

Party im Wald aufgelöst

In der Körnerstraße wurde ein Mann vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige wurde mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln erwischt.

Zudem löste die Polizei eine Party in einem Waldstück auf. Dort hatte sich eine größere Gruppe versammelt, um gemeinsam zu feiern. Als die Beamten auftauchten, flüchteten die Teilnehmer in den Wald.

Umfassende Aufklärungsarbeit

Die Hagener Polizei hatte vor der Silvesternacht umfassende Aufklärungsarbeit geleistet. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt waren mehrsprachige Flyer und Plakate erstellt und anschließend

im Stadtgebiet ausgeteilt und aufgehangen worden. In den sozialen Medien, auf der Homepage der Polizei und über die Presse wurde die Bevölkerung ebenfalls angesprochen und informiert. Unter anderem wurde eine gemeinsame Videobotschaft der Stadt Hagen und der Polizei Hagen veröffentlicht,

in der die Bürger aufgefordert wurden, den Jahreswechsel ruhig zu gestalten und aufeinander zu achten.

Vor allem mit Blick auf Altenhagen hatte Luhmann von einem "Krieg gegen die Polizei" gesprochen. Eine Gefährdungsanalyse habe ergeben, dass Intensivtäter planten, möglichst viele Polizisten in der Silvesternacht zu verletzen. Dieses Szenario ist dank der vorbeugenden Einsätze glücklicherweise nicht wahr geworden.