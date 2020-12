Silvester in Hagen: Polizei warnt vor illegalen Polenböllern

In Hagen gilt an Silvester ein Böllerverbot. Die Polizei warnt vor Polenböllern.

Hagen Die Polizei Hagen erinnert vor der Silvesternacht an das Böllerverbot und warnt vor Polenböllern. Eine Überlastung der Kliniken droht.

Die Polizei Hagen warnt vor der Silvesternacht noch einmal eindringlich vor dem Einsatz sogenannter Polenböller. Außerdem erinnert sie an das Böllerverbot, das in Hagen aufgrund der Ausbreitung der Corona-Pandemie gilt.

"Polenböller, die man im Internet bestellen kann, entsprechen nicht den deutschen Sicherheitsvorschriften und sind verboten", erklärt Polizeidirektor Hubert Luhmann, der auch den Silvestereinsatz der Polizei geplant hat und leitet. "Sie sind extrem gefährlich, insbesondere aufgrund ihrer erhöhten Sprengkraft."

Schwere Verletzungen durch illegale Böller in Hagen

Bereits in den vergangenen Silvesternächten seien laut Polizei verbotene Polenböller, die aus Polen oder auch aus Frankreich geliefert werden, auf den Hagener Straßen zum Einsatz gekommen. "Es hat immer wieder schwere Verletzungen gegeben", so Luhmann, der darauf verweist, dass ein Drittel der Fälle, die in der letzten Silvesternacht in Hagener Kliniken behandelt werden mussten, auf diese illegalen Feuerwerkskörper zurückzuführen sind.

Eine Zunahme fürchtet die Polizei Hagen jetzt angesichts des offiziellen Verkaufsverbots von Feuerwerkskörpern. "Wir haben die Sorge, dass viele jetzt auf die illegalen Knaller ausweichen, die im Netz erhältlich sind, und dabei nicht um die großen Gefahren wissen", so Luhmann weiter. "Ein Verzicht bedeutet auch, dass die Hagener Krankenhäuser in der Silvesternacht erheblich entlastet werden."

In Hagen gilt ein Böllerverbot

. Die Polizei und die Ordnungskräfte der Stadt werden die Einhaltung überwachen. Erlaubt ist ein Feuerwerk lediglich auf privaten Grundstücken. Dann aber auch nur mit Restbeständen an Böllern und Raketen aus den Vorjahren. Generell empfiehlt die Polizei aufgrund der besonderen Situation, zum Jahreswechsel ganz auf das Böllern und das Abschie0en von Raketen zu verzichten.

Daneben verweist sie auf das geltende Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen Auch private Feiern in größerem Rahmen sind an Silvester verboten. Man werde zwar nicht von außen hinter Fensterscheiben gucken, bei Beschwerden wegen Lärmbelästigung aber eingreifen, kündigt die Polizei Hagen im Vorfeld der Silvesternacht an.